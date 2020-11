Người đàn ông ở TP.HCM bị truy sát kinh hoàng trước cửa nhà

Người đàn ông ở tp.hcm bị truy sát trước cửa nhà.

Nhóm côn đồ truy sát người đàn ông ở TP.HCM Nhóm côn đồ 2 lần mang ba chĩa, mã tấu đến nhà truy sát, đập phá đồ đạc của người đàn ông ở TP.HCM.

Công an quận Bình Tân, TP.HCM, đang truy bắt nhóm nghi can dùng hung khí gây thương tích cho anh Lâm Huỳnh Tuấn (30 tuổi, ngụ phường An Lạc A, quận Bình Tân).

Rạng sáng 6/11, anh Tuấn đi chơi về nhà trong hẻm Đỗ Năng Tế (phường An Lạc A). Trong lúc đợi người thân mở cửa, nạn nhân đứng trước cổng nhà bấm điện thoại.

Anh Tuấn bị nhóm người cầm hung khí tấn công. Ảnh: Camera an ninh.

Lúc này, một nhóm hơn 10 thanh niên chạy xe máy tới, cầm ba chĩa, mã tấu lao vào tấn công anh Tuấn. Nạn nhân bỏ chạy và bị nhóm côn đồ truy sát.

“Tôi chạy vào một nhà dân, đóng cửa lại mới may mắn thoát chết”, anh Tuấn kể.

Sau khi đập phá xe máy, ném đá vào nhà nạn nhân, nhóm nghi can rời khỏi con hẻm. Nạn nhân được hàng xóm đưa vào bệnh viện cấp cứu với nhiều vết thương ở vùng đầu, lưng, tay và chân.

Nhóm người quay lại đập phá đồ đạc nhà anh Tuấn. Ảnh: Camera an ninh.

Khoảng 40 phút sau, nhóm côn đồ quay lại. Lúc này, mẹ anh Tuấn cùng một số hàng xóm đang ngồi nói chuyện thì bị dọa. Không tìm thấy Tuấn, nhóm người bực tức đập phá đồ đạc trong nhà rồi lên xe bỏ đi.

“Tôi không biết hay có mâu thuẫn gì với nhóm người này”, anh Tuấn cho hay.