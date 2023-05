Người đàn ông xâm phạm mồ mả, hài cốt nhiều người lĩnh án

Cụ thể, Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy vừa đưa Nguyễn Công Nho (SN 1972, trú tại thôn 3 An Định, xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy) ra xét xử về tội "Xâm phạm mồ mả, hài cốt" quy định tại điểm d khoản 2 Điều 319 Bộ luật Hình sự và tội "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại điểm a khoản 3 Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy thể hiện, Nguyễn Công Nho đã thực hiện 3 lần xâm phạm mồ mả, hài cốt của một số gia đình.

Lần thứ nhất, do có mâu thuẫn với chị Nguyễn Thị T (SN 1982, trú tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy) về việc mua bảo hiểm nhân thọ, ngày 5/5/2022 Nho đến phần mộ của cụ Hoàng Đình S (là bố chồng của chị T) tại nghĩa trang nhân dân tổ dân phố số 9, thị trấn Diêm Điền, dùng xẻng đập vỡ gạch ốp lát trên mặt phần mộ, đào cát từ trong mộ hất ra ngoài.

Lực lượng chức năng điều tra vụ việc Nguyễn Công Nho đào trộm mộ của một số gia đình. Ảnh: Lao Động

Lần thứ hai, do bực tức về việc trả tiền vay nợ và tiền lãi của ông Nguyễn Đức Tr (SN 1957, trú tại thôn 1 An Định, xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy), cho rằng ông Tr tính sai tiền lãi, ngày 17/9/2022 Nho đến phần mộ của cụ Nguyễn Văn C (bố đẻ ông Tr) tại nghĩa trang nhân dân thôn 1 An Định, xã Thụy Văn dùng búa đinh đập 3 cái vào cạnh phía trên bên trái ngôi mộ, làm gạch ốp mộ bị vỡ.

Sau đó Nho nhắn tin cho ông Tr đe dọa, yêu cầu ông Tr phải đưa tiền (không yêu cầu số tiền cụ thể).

Lần thứ ba, ngày 19/10/2022, Nho đến phần mộ của cụ Lê Sỹ T tại nghĩa trang nhân dân Đồng Quán ở thôn 2 Hoành Sơn, xã Thụy Văn, dùng xẻng đào mộ, lấy tiểu sành đựng hài cốt cụ T đem đến cánh đồng thôn 3 Hoành Sơn, xã Thụy Văn cất giấu.

Sau đó Nho nhắn tin nhiều lần cho bà Nguyễn Thị Q (SN 1971, trú tại thôn 2 Hoành Sơn, xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, là con dâu của cụ T) đe dọa, yêu cầu phải đưa tiền để được nhận lại hài cốt, nhằm chiếm đoạt số tiền 300.000.000 đồng.

Trung tuần tháng 5/2023, Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy đã tuyên phạt Nguyễn Công Nho 4 năm tù về tội "Xâm phạm mồ mả, hài cốt" và 8 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản", tổng hợp hình phạt 12 năm tù.