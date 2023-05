Bắt người đàn ông dùng vọt tre, mắc quần áo hành hạ đến rách da trẻ nhỏ

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, Công an huyện Hưng Hà vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Khẩn (SN 1985, trú tại thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà) về tội "Hành hạ người khác" quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Khẩn khai nhận, do bản tính nóng nảy, muốn giáo dục con, Khẩn đã nhiều lần dùng vọt tre, dép, mắc quần áo đánh cháu N.G.B để lại nhiều thương tích trên cơ thể.

Gần đây nhất, vào ngày 15/5/2023, Khẩn đi làm về không thấy cháu B ở nhà, Khẩn đã đi tìm về và đùng đoạn tre khô dài khoảng 60cm đánh nhiều nhát vào phần mông, bắp chân, lưng và tay của cháu gây nhiều thương tích, rách da, chảy máu.

Nguyễn Văn Khẩn bị bắt vì hành hạ người khác. Ảnh: CATB

Hiện, cháu B đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân, huyện Hưng Hà với thương tích đa chấn thương trầy xước da, bầm tím vùng đầu, ngực, vai, lưng, tay hai bên sưng nề.

Được biết, năm 2018, Khẩn sinh sống như vợ chồng với chị N.T.Y, trú tại huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội nhưng không đăng ký kết hôn. Quá trình sinh sống, chị Y mang thai và sinh ra cháu N.G.B, sau đó chị Y bỏ đi đâu không rõ.

Tuy nhiên, theo giấy khai sinh số 211/2018 do Ủy ban nhân dân xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai cấp thì không thể hiện bố đẻ của N.G.B là ai. Vì vậy chưa đủ căn cứ pháp lý để xác định cháu B là con đẻ hay con nuôi hợp pháp của Khẩn. Công an huyện Hưng Hà khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Khẩn về tội "Hành hạ người khác", đồng thời thu mẫu ADN của Khẩn với cháu B để giám định gene, xác định quan hệ huyết thống.

Cơ quan công an cũng cho biết, bản thân Nguyễn Văn Khẩn là đối tượng có hai tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và "Cướp giật tài sản".

Công an tỉnh Thái Bình cho biết, tội "Hành hạ trẻ em" hay được gọi là bạo hành trẻ em là một vấn nạn gây nhức nhối trong toàn xã hội, nhất là thời gian gần đây, khi hành vi bạo hành trẻ em ngày càng diễn biến phức tạp. Hậu quả của hành vi này làm cho trẻ tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em.

Vì vậy, để ngăn chặn tình trạng bạo hành trẻ em, ngoài sự vào cuộc của các cơ quan chức năng nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện những sai phạm và có các biện pháp chấn chỉnh thì rất cần sự chung tay vào cuộc của toàn xã hội lên tiếng tố cáo những hành vi bạo hành trẻ em; gìn giữ những hồi ức đẹp cho trẻ thơ, xây dựng một tương lai tốt đẹp cho các em.