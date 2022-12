Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới đây thông báo vào ngày 8/1, nước này bắt đầu hạ cấp quản lý Covid-19 từ Loại A xuống Loại B. Các xét nghiệm sẽ không còn được thực hiện đối với những người nhập cảnh. Ngoài ra, những người có khai báo sức khỏe bình thường sẽ không phải trải qua bất kỳ quy trình đặc biệt nào nữa.

Thông báo cho biết, Trung Quốc sẽ dần dần khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh của hành khách và vận tải thương mại tại các cảng đất liền dựa trên đánh giá toàn diện.

Bộ cũng cho biết họ sẽ tối ưu hóa hơn nữa các sắp xếp cho người nước ngoài quay trở lại Trung Quốc để nối lại công việc, kinh doanh, học tập, thăm thân và đoàn tụ, đồng thời cung cấp các cơ sở thị thực phù hợp. Ngoài ra, trước tình hình dịch bệnh quốc tế và khả năng hỗ trợ dịch vụ của tất cả các ngành, Trung Quốc sẽ lên kế hoạch nối lại hoạt động du lịch nước ngoài cho công dân Trung Quốc một cách có trật tự.

Việc mở cửa trở lại Trung Quốc đã nhận được sự vui mừng và nhẹ nhõm từ người dân. (Ảnh: CNN).

Người dân Trung Quốc mừng "phát khóc" vì quyết định mở cửa biên giới

Theo Bộ này, Trung Quốc sẽ dỡ bỏ giới hạn hệ số tải đối với các chuyến bay quốc tế và tăng số lượng chuyến bay theo từng giai đoạn. Đồng thời yêu cầu các hãng hàng không tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm Covid-19 trên máy bay, yêu cầu hành khách đeo khẩu trang.

Để đáp ứng nhu cầu du lịch xuyên biên giới ngày càng tăng, Cục quản lý xuất nhập cảnh quốc gia Trung Quốc chuẩn bị tiếp tục xử lý các chứng thực xuất cảnh của cư dân Trung Quốc đại lục để đi du lịch đến HKSAR bắt đầu từ ngày 8/1.



Cả nhu cầu đi lại trong và ngoài nước ngay lập tức bắt đầu tăng vọt vào ngày ra thông báo. Theo dữ liệu được công ty du lịch lớn Ctrip của Trung Quốc, các đơn đặt vé trong nước đến Trung Quốc đã tăng 412% so với cùng kỳ và cao hơn 1,6 lần so với các đơn đặt vé đi nước ngoài. Giá vé máy bay nội địa trung bình tăng 8,6% so với tháng trước.

Đối với nhiều công dân Trung Quốc ở nước ngoài, những người không thể quay lại hoặc không muốn chịu đựng thời gian cách ly kéo dài, tin tức này có nghĩa là cuối cùng họ cũng có thể về nhà. Một thông tin buồn vui lẫn lộn sau quãng thời gian dài sống trong lo lắng.

May Ma, 28 tuổi, đã không thể về nhà trong gần ba năm khi sống ở Hàn Quốc. Điều tồi tệ nhất về các yêu cầu cách ly là cô lo lắng cho sức khỏe của ông bà mình và không biết liệu mình có thể về kịp để nói lời tạm biệt nếu có chuyện gì xảy ra hay không.

"Trong suốt đại dịch, điều đáng sợ nhất là... không biết điểm kết thúc ở đâu, không biết khi nào mình có thể quay trở lại. Tôi cảm thấy rất vui vẻ, cuối cùng có thể nhìn thấy được ngày trở về", cô nói.

Những người ở Trung Quốc cũng đang ăn mừng và mong đợi những chuyến du lịch nước ngoài. Hầu hết họ đã không rời khỏi đất nước trong vài năm và hiện đang tràn ngập các trang web đặt phòng để lên kế hoạch cho các kỳ nghỉ đã được chờ đợi từ lâu.

Ctrip cho biết làn sóng quay trở lại từ phương Tây đang diễn ra và không nhạy cảm về giá cả, đồng thời lưu ý rằng xu hướng này có thể sẽ tăng dần khi du lịch xuyên biên giới tiếp tục tăng.

Dữ liệu từ Ctrip cũng cho thấy tác động của chính sách mới đối với chi tiêu du lịch là rất nhanh. Trong vòng nửa giờ sau khi công bố chính sách, số lượt tìm kiếm các điểm đến phổ biến ở nước ngoài trên nền tảng của Ctrip đã tăng gấp 10 lần và lượt tìm kiếm vé máy bay đi nước ngoài và khách sạn ở nước ngoài (bao gồm cả những lượt tìm kiếm từ các đặc khu hành chính Hồng Kông và Macao của Trung Quốc và khu vực Đài Loan) đạt mức cao nhất trong ba năm.

Sau khi Trung Quốc đưa ra quyết định nối lại du lịch quốc tế được nhiều người mong đợi, Đại sứ quán Pháp tại Trung Quốc đã nói trên Weibo rằng "Những người bạn Trung Quốc, Pháp dang rộng vòng tay chào đón các bạn!"

Tuy nhiên, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết Nhật Bản sẽ tăng cường các biện pháp kiểm soát biên giới đối với du khách đến từ Trung Quốc. Nhật Bản sẽ yêu cầu du khách từ Trung Quốc thực hiện các xét nghiệm Covid-19 khi đến nơi.