Người dùng có nên bọc nilon trần xe ô tô?

Nhiều người mới mua xe thường có xu hướng đi bọc trần bằng nilon để bảo vệ lớp nỉ trên trần xe, việc này sẽ giữ sạch trần xe lâu dài, tránh bám bụi, ám mùi và vết tay người.

Bọc trần nilon ô tô thường có giả rẻ hơn các loại bọc trần khác với giá dao động từ 400.000 - 800.000 đồng tuỳ theo xe 4 chỗ, xe 5 chỗ hay 7 - 8 chỗ. Thêm nữa, việc bọc trần giúp dễ vệ sinh, chỉ cần đơn giản dùng khăn ẩm lau sạch vết bẩn. Không những thế, việc bọc nilon giúp chống bụi, chống bám mùi thức ăn mùi mồ hôi, chống ẩm tốt.

Tuy nhiên, việc này cũng không tránh khỏi những nhược điểm.

Đầu tiên có thể nói tới tình trạng nhiễu âm - tăng ồn. Trên thực tế, nhiều chuyên gia và người dùng đều đồng tình với việc xe bị ồn hơn khi bọc trần xe hơi bằng nilon, khiến người ngồi bên trong dễ có cảm giác ù tai, ong ong ở tai… do âm thanh bị vọng lại. Điều này là do khả năng tiêu âm rất kém của nilon so với nỉ hay da. Thay vì tiêu âm đi, lớp nilon căng ra như một tấm màn rung theo âm thanh và dội lại âm thanh.

Ngoài ra, so với các loại bọc trần khác, lớp nilon không thể ôm sát trần xe. Trần xe sẽ kém thoáng hơn do bọc trần nilon chỉ có thể cố định một vài điểm trên trần như đèn xe, cửa gió điều hoà, tay nắm… rồi kéo căng ra ôm theo mép.

Cuối cùng, bọc trần bằng nilon không mang tính thẩm mỹ cao. Không những thế, dù cho dùng nilon loại dày, việc bọc nilon không ôm sát trần mà căng ra nên rất dễ rách nếu dùng tay hay vật nhọn đâm vào.