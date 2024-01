Theo một cuộc khảo sát toàn cầu của Ikea, khi người Hàn Quốc nghĩ về ngôi nhà lý tưởng, họ hình dung nó là nơi thư giãn và bình yên, ưu tiên sự tĩnh lặng một mình hơn là nơi để dành thời gian gắn kết mối quan hệ gia đình.

Báo cáo thường niên Ikea Life at Home Report 2023 của gã khổng lồ nội thất Thụy Điển, được công bố trên toàn cầu vào tuần trước. Theo đó, có tới 58% số người được hỏi mang quốc tịch Hàn Quốc coi ngôi nhà lý tưởng của họ là nơi họ có thể thư giãn và nghỉ ngơi thoải mái, một con số cao hơn đáng kể so với trung bình toàn cầu. chỉ là 43%. Ngoài ra, 40% người Hàn Quốc được hỏi, so với mức trung bình toàn cầu là 30%, cảm thấy rằng dành thời gian một mình là niềm vui lớn nhất khi ở nhà.

Người Hàn Quốc "chán ghét" cuộc sống gia đình

Cuộc khảo sát còn tiết lộ thêm rằng, người dân Hàn Quốc thích bảo vệ "sự riêng tư" của mình trong không gian cá nhân để nạp lại năng lượng hơn là "ở bên nhau" và hình thành mối quan hệ với những người khác ở nhà.

Người Hàn Quốc thích cuộc sống tĩnh lặng, được "một mình" tại nhà. Ảnh minh hoạ: Klook.

Trong khi trung bình 33% số người được hỏi trên toàn thế giới tin rằng việc tương tác vui vẻ với những người cùng chung sống sẽ mang lại niềm vui cho cuộc sống ở nhà, thì chỉ có 14% số người được hỏi ở Hàn Quốc chia sẻ quan điểm này. Ngoài ra, trong khi trung bình 22% số người được hỏi trên toàn cầu cảm thấy thành tựu khi nuôi dạy con cháu ở nhà, thì chỉ có 8% số người được hỏi ở Hàn Quốc bày tỏ cảm giác tương tự.

Kết quả cũng chỉ ra rằng người dân Hàn Quốc thích tận hưởng thời gian rảnh rỗi ở nhà một cách lặng lẽ, tập trung vào việc "làm ít hơn" hơn là tham gia vào các hoạt động như công việc, sở thích hay sắp xếp mọi việc ở nhà.

Người Hàn Quốc không thích thú với việc tương tác trong gia đình. Ảnh: Herald.

28% số người được hỏi ở Hàn Quốc đề cập đến "giấc ngủ ngắn" là yếu tố mang lại cho họ cảm giác thích thú nhất khi sống ở nhà, một con số vượt qua kết quả khảo sát toàn cầu là 20%.

Nhìn chung, mức độ hài lòng của người dân Hàn Quốc với cuộc sống gia đình tương đối thấp hơn so với người dân các nước khác.

Trong khi 60% số người được hỏi trên toàn cầu cảm thấy tích cực về cuộc sống ở nhà thì chỉ có 43% người Hàn Quốc chia sẻ cảm nhận này, xếp hạng thấp thứ hai trong số các quốc gia được khảo sát.

Đáng chú ý, 35% số người Hàn Quốc coi cuộc sống bền vững là khía cạnh quan trọng nhất trong cuộc sống gia đình của họ. Mặt khác, 32% bày tỏ rằng tài chính hộ gia đình và thu nhập là mối quan tâm hàng đầu của họ khi sống ở nhà.