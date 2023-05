Người làm du lịch ven hồ Trị An chờ đợi cơ chế đặc thù Người làm du lịch ven hồ Trị An chờ đợi cơ chế đặc thù để khai thác tiềm năng

Tại cuộc gặp gỡ, đối thoại với tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch ven hồ Trị An do UBND huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) tổ chức sáng nay (24/5), hầu hết người làm du lịch ven hồ Trị An mong có cơ chế mở, hướng dẫn cụ thể để được hoạt động du lịch ven hồ.

Lãnh đạo huyện đối thoại với người làm du lịch ven hồ Trị An Tại cuộc gặp gỡ, UBND huyện Vĩnh Cửu cho biết địa phương đã xây dựng, phát triển nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng bao gồm du lịch sinh thái rừng; du lịch sinh thái hồ; du lịch sinh thái nông nghiệp; du lịch văn hóa lịch sử; du lịch cộng đồng… Dù vậy, việc phát triển du lịch tại địa phương vẫn chưa tương xứng với tài nguyên hiện có, chưa kêu gọi được các nhà đầu tư tiềm năng, các dự án lớn chưa thể triển khai. Một góc làng bè trên hồ Trị An. Ảnh: Nha Mẫn Theo UBND huyện Vĩnh Cửu, sản phẩm du lịch mặc dù được đầu tư, cải tạo, nâng cấp, nhưng nhìn chung tính hấp dẫn chưa cao, hệ thống cơ sở lưu trú du lịch và cơ sở mua sắm chưa đáp ứng được yêu cầu; hạ tầng giao thông chưa đồng bộ; thiếu sự gắn kết giữa các khu, điểm du lịch; các dịch vụ bổ trợ cho phát triển du lịch còn hạn chế. Ông Nguyễn Văn Thuộc, Bí thư huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai tham gia đối thoại cùng người làm du lịch. Ảnh: Nha Mẫn Việc cho thuê mướn lều trại, tổ chức cắm trại tại khu vực ven hồ Trị An chưa đúng quy định của pháp luật, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự, không đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn cho du khách. Người dân chuẩn bị kỹ càng câu hỏi để tham gia đối thoại. Ảnh: Nha Mẫn Đặc biệt hiện nay, vẫn theo UBND huyện Vĩnh Cửu, chưa có cơ sở pháp lý để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đất đai liên quan đến rừng, hồ Trị An, đất nông nghiệp; chưa có cơ chế đặc thù hỗ trợ cho du lịch. Đề án du lịch của Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai chưa được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt nên không thể kêu gọi được các nhà đầu tư tiềm năng, các dự án lớn không thể triển khai. Hạ tầng giao thông được quan tâm xây dựng nhưng chưa kết nối được với các tuyến quốc lộ nên việc gắn kết các khu điểm du lịch lân cận không thực hiện được. Rất đông người dân tham gia đối thoại. Ảnh: Nha Mẫn "Chúng tôi đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai sớm phê duyệt Đề án phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng của Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai để làm cơ sở thuê dịch vụ môi trường rừng và phát triển du lịch huyện; Hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân ở khu vực ven hồ Trị An. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với việc triển khai dự án Đảo Ó - Đồng Trường. Xem xét đầu tư mở rộng, nâng cấp các tuyến đường ĐT.767 và ĐT.762", lãnh đạo huyện Vĩnh Cửu nhấn mạnh. Anh Nguyễn Quốc Hưng, đại diện cơ sở du lịch Emaglamping mong muốn sớm có cơ chế cho du lịch tái hoạt động ổn định, bền vững, lâu dài. Ảnh: Nha Mẫn Khách đổ về lòng hồ cắm trại, ngắm cảnh, người dân mong muốn được “hồi sinh” du lịch ven hồ Trị An Chia sẻ tại hội nghị, đa phần người dân chủ yếu đề cập đến các vấn đề như quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn; cơ chế, hướng dẫn làm du lịch ven hồ Trị An; về các vấn đề làm du lịch ven hồ Trị An; tạo điều kiện cho người dân được làm du lịch với hướng dẫn cụ thể; những thiệt hại khi tạm dừng làm du lịch… Anh Trần Anh Huy, người dân huyện Vĩnh Cửu cho biết mong muốn địa phương thông báo rộng rãi về quy hoạch, lộ trình sử dụng đất tại ấp 3, ấp 4, ấp 6. Tương tự chị Cẩm Nhung, có đất tại xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu nói rằng ưu điểm của các vùng đất ở Vĩnh Cửu là rất đẹp, có nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Do đó, địa phương cần "cân nhắc cái thiệt, cái hơn để có cơ chế phát triển du lịch nhằm giúp người dân tăng thu nhập, ổn định đời sống". Còn anh Nguyễn Quốc Hưng, đại diện cơ sở du lịch Emaglamping nói rằng anh và nhiều nguời bạn mong muốn dùng sức trẻ để phát triển du lịch tại Mã Đà. Do đó anh Hưng kỳ vọng sẽ sớm có liên kết làm du lịch giữa người dân và khu bảo tồn để tạo ra những sản phẩm du lịch chất lượng, quảng bá được vẻ đẹp hồ Trị An đến du khách. Anh Hưng cũng bày tỏ sự vui mừng khi địa phương cho những người làm du lịch được gặp gỡ lãnh đạo, nói lên tâm tư nguyện vọng của mình. Riêng chị Nguyễn Thị Phương Thảo, đại diện Lạc Glamping lại chia sẻ lâu nay gia đình chị không dám mở cửa kinh doanh du lịch và vẫn chờ thông báo từ cơ quan chức năng. Emaglamping đã tháo dỡ nhiều lều trại du lịch. Ảnh: Nha Mẫn "Chúng tôi thấy làm du lịch có lợi cho nhiều người và giúp nhiều gia đình có cuộc sống, kinh tế ngày càng ổn định. Khi đã đầu tư làm du lịch nhưng bị ngừng lại thì thiệt hại là rất lớn, không của riêng ai. Có du lịch thì xoài, gà, cá cũng bán được giá cao, giờ không có du lịch giá lại như cũ nên người làm nông nghiệp ảnh hưởng khá nặng nề", chị Thảo nói. Ông Nguyễn Quang Phương, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu cho biết, địa phương rất quan tâm đến vấn đề phát triển du lịch. Do đó, thời gian tới huyện sẽ cố gắng giải quyết từng vướng mắc một với mong muốn người dân được phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Một góc hồ Trị An. Ảnh: Nha Mẫn Ông Phương nhấn mạnh, chính quyền địa phương nhận thấy rằng khi làm du lịch giải quyết được an sinh xã hội, giải quyết được tiêu thụ nông sản địa phương, đồng thời nêu rõ, các cơ sở du lịch không vi phạm có thể hoạt động trong khuôn khổ. Ông Nguyễn Văn Thuộc, Bí thư huyện Vĩnh Cửu nói, địa phương cũng trăn trở về vấn đề người dân bị tháo dỡ lều trại du lịch. Tuy nhiên, làm du lịch phải làm đúng luật, đúng theo quy định. "UBND huyện Vĩnh Cửu phải tiếp thu, ghi nhận, sàng lọc ý kiến của người dân để sớm tìm phương án hỗ trợ người dân. Mong tỉnh Đồng Nai sớm phê duyệt đề án làm du lịch của Khu bảo tồn để có cơ sở làm du lịch", ông Thuộc nhấn mạnh. Khách đổ về lòng hồ cắm trại, ngắm cảnh, người dân mong muốn được “hồi sinh” du lịch ven hồ Trị An 23/05/2023 13:27

