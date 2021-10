"Người nhái" lặn tìm hung khí vụ dùng búa tấn công hàng xóm tử vong

Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Ngọc (39 tuổi, ngụ xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc) để điều tra về hành vi "Giết người".

Đối tượng Nguyễn Văn Ngọc. (Ảnh: Như Ý)

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Ngọc khai nhận do có mâu thuẫn với ông Nguyễn Văn H. (42 tuổi, ngụ cùng xã) từ trước, sáng 18/10 khi phát hiện ông H. ngồi đánh cờ trước cửa tiệm tạp hóa của gia đình ông Bùi Văn C., lập tức Ngọc lấy búa đinh thủ sẵn trong người lao vào đập 10 nhát vào đầu ông H.

Bị thương nặng, ông H. gục ngay tại chỗ. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Hung thủ cầm búa đập liên tiếp vào đầu ông H. (Ảnh A.X)

Sau khi gây án, Ngọc về nhà lấy xe máy đến đập nước tại thôn Suối Đá (xã Hồng Sơn) vứt bỏ hung khí rồi ra Công an TP.Phan Thiết đầu thú.

Để xác định, làm rõ hành vi phạm tội của hung thủ, việc tìm, thu giữ hung khí trong vụ án hình sự rất quan trọng này, lực lượng chức năng đến đập nước trên tổ chức tìm kiếm - đây là hồ thủy lợi nằm cách hiện trường vụ án khoảng 7 km.

Hung khí gây án là chiếc búa đinh (vòng tròn đen) được "người nhái" tìm thấy dưới hồ, cách hiện trường khoảng 7 km. (Ảnh: Như Ý)

Hơn một giờ ngụp lặn, "người nhái" đã tìm thấy hung khí là chiếc búa đinh mà Nguyễn Văn Ngọc cầm đập liên tiếp 10 nhát vào đầu ông H.