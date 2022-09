Người phụ nữ đột ngột mất ý thức sau khi ngủ dậy

Kiểm tra tình trạng bệnh nhân sau khi can thiệp huyết khối. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân là T.T.A.N (44 tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh). Anh H, chồng của chị N. chia sẻ: "Vợ chồng mình thường thức dậy vào 6 giờ sáng để chuẩn bị đi làm. Hôm đó mình dậy trước, quay qua bên cạnh thấy vợ cứ nhìn lên trần nhà, không thể tự mình đứng dậy hay nói năng gì được, gia đình liền đưa vào bệnh viện".

Nhận thấy người bệnh có các dấu hiệu đột quỵ cấp từ sáng sớm, gia đình đã đưa bệnh nhân đến thăm khám tại bệnh viện gần nơi cư trú nhưng chưa phát hiện được nguyên nhân.

Ngay từ khi tiếp nhận, các bác sĩ cấp cứu Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã khởi động ngay quy trình Code Stroke (quy trình cấp cứu đột quỵ). Bệnh nhân được chụp MRI sọ não, kết quả cho thấy tình trạng nhồi máu não bán cầu trái, tắc động mạch não giữa trái. Đây là tình trạng đột quỵ rất nặng, cần được can thiệp tái thông động mạch não giữa trái khẩn cấp.

Sau khi trao đổi và nhận được sự đồng thuận của người nhà, bệnh viện nhanh chóng đưa chị N. vào phòng can thiệp. Chỉ 20 phút sau đó, người bệnh đã được can thiệp thành công và tái thông mạch máu não giữa ngay sau can thiệp. Ngày hôm sau, chị N. đã có thể cử động lại các bộ phận như tay chân phải gần như bình thường.

ThS. BS. Phạm Định Chương, Đơn vị Đột quỵ Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, người trực tiếp thực hiện can thiệp cho người bệnh cho biết: "Thông qua khai thác bệnh sử, chúng tôi nhận thấy sức khỏe trước giờ của người bệnh rất tốt, ngoại trừ việc sử dụng thuốc tránh thai trong thời gian dài (5-6 năm). Từ kết quả phim MRI sọ não phát hiện tình trạng nhồi máu, quy trình Code Stroke ngay lập tức được khởi động nhằm cứu sống người bệnh trong thời gian sớm nhất. Thời gian cấp cứu nhồi máu não càng trễ thì nguy cơ vùng não tổn thương ngày càng lan rộng. Nếu vùng não bị tổn thương nặng, người bệnh có thể bị tàn phế, thậm chí là tử vong"

Cũng theo BS Chương, các triệu chứng của nhồi máu não có thể xảy ra đột ngột lúc đang ngủ, điển hình như đau đầu, buồn nôn, liệt nửa người thậm chí rối loạn ý thức. Đột quỵ não có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng ngôn ngữ, nhận thức cũng như vận động.

BS Chương khuyến cáo mọi người nên chú ý nhận biết các dấu hiệu đột quỵ (liệt mặt, méo miệng, nói khó …), đặc biệt là các đối tượng có các bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, béo phì và tiền sử gia đình có người bị đột quỵ.

Trong những năm gần đây, tình trạng nhồi máu não đang có xu hướng trẻ hóa và tỷ lệ người mắc bệnh ngày càng gia tăng. Nhồi máu não là tình trạng bán cầu não không được cung cấp máu kịp thời do hẹp, tắc mạch máu não. Nhồi máu não chiếm khoảng 80% các trường hợp đột quỵ não. Việc chủ động nhận biết và kịp thời xử trí đột quỵ não có thể làm giảm nguy cơ diễn tiến nặng, tăng khả năng phục hồi của người bệnh.