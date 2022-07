Ngày 5/7, Công an TP. Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết, Đội Cảnh sát kinh tế - ma tuý Công an TP.Thuận An vừa phát hiện một người phụ nữ thuê mặt bằng trên địa bàn phường Lái Thiêu để mở xưởng sản xuất xe đạp điện giả nhãn hiệu của hãng Honda và Asama.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, trinh sát thuộc Đội Cảnh sát kinh tế - ma tuý Công an TP. Thuận An đã bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở sản xuất xe đạp điện giả của bà Nguyễn Nữ Diệu Hằng (42 tuổi, quê Quảng Ngãi).

Người phụ nữ 42 tuổi ở Bình Dương đã thuê nhà xưởng để sản xuất xe đạp điện nhái thương hiệu nổi tiếng như Honda, Asama. Ảnh: V.D

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện có 6 nhân công được bà Hằng thuê đang thực hiện việc lắp ráp hoàn chỉnh gần 80 xe đạp điện nhái nhãn hiệu Honda, Asama và chuẩn bị đem đi tiêu thụ ngoài thị trường.

Tiếp tục kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở của bà Hằng có hàng nghìn phụ tùng, linh kiện dùng để sản xuất xe đạp điện nhái các nhãn hiệu nổi tiếng.

Hàng nghìn phụ tùng, linh kiện được phát hiện trong kho hàng của xưởng sản xuất xe đạp điện giả. Ảnh: V.D

Làm việc với lực lượng chức năng, bà Hằng khai nhận thuê nhà kho của một người đàn ông Hiếu từ tháng 9/2021 để sản xuất xe đạp điện giả nhãn hiệu Honda và hãng Asama cho đến lúc bị lực lượng chức năng TP.Thuận An kiểm tra, xử lý.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Hằng không xuất trình được hồ sơ pháp lý, giấy tờ hoá đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng và các linh kiện, phụ tùng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

.