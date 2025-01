Người phụ nữ thứ 100 bay vào vũ trụ: Hành trình chinh phục khoa học đầy cảm hứng

Qua những chương trình hấp dẫn, những cuốn sách giá trị và nhiều lần xuất hiện trước công chúng, cô đã trở thành hình mẫu truyền cảm hứng, đặc biệt là đối với trẻ em gái và phụ nữ muốn tham gia các lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM).







Từ khi còn nhỏ, Calandrelli đã ấp ủ giấc mơ đơn giản nhưng thực tế: tìm được một công việc với mức lương cao. Cô thường nhớ đến những lời của cha mình, người từng trải qua tuổi thơ nghèo khó, dạy cô về giá trị của an ninh tài chính trong việc đáp ứng những nhu cầu thiết yếu như nhà ở và thực phẩm. Với suy nghĩ đó, Calandrelli tìm hiểu nhiều ngành nghề khác nhau và cuối cùng chọn kỹ thuật. "Tôi đã tìm kiếm trên Google danh sách các chuyên ngành đại học, xem mức lương khởi điểm của từng ngành. Đó chính là cách tôi chọn kỹ thuật", cô chia sẻ.

Ban đầu, Calandrelli tiếp cận lĩnh vực này một cách hoài nghi, cho rằng nó khó khăn, nhàm chán và không mấy thú vị. "Tôi nghĩ mình sẽ ghét nó", cô thẳng thắn thừa nhận. Tuy nhiên, khi bắt đầu học, cô nhanh chóng bị cuốn hút bởi sự thú vị, bất ngờ và phiêu lưu của ngành. "Tôi không biết bất kỳ nhà khoa học hay kỹ sư nào khi lớn lên. Tôi là người đầu tiên trong gia đình theo đuổi bằng cấp về STEM. Ban đầu tôi do dự nhưng khi bước vào lĩnh vực này, tôi nhận ra những cơ hội tuyệt vời mà nó mang lại cho sinh viên".

Từ kỹ sư đến nhà truyền thông khoa học

Với tấm bằng cử nhân Cơ khí và Hàng không vũ trụ từ Đại học West Virginia cùng bằng thạc sĩ Công nghệ và Chính sách tại Viện Công nghệ Massachusetts, Emily Calandrelli dự định làm việc trong lĩnh vực chính sách khoa học và công nghệ tại Washington, DC (Mỹ). Tuy nhiên, kế hoạch ấy đã thay đổi khi một công ty sản xuất ngỏ lời mời cô tham gia chương trình truyền hình về chủ đề không gian. Đề nghị này đến nhờ những nỗ lực tiếp cận cộng đồng trong thời gian học đại học, khi cô diễn thuyết trước công chúng và lan tỏa giá trị của NASA qua các video đầy cảm hứng, được đông đảo khán giả yêu thích.

Cơ duyên ấy đã đưa Calandrelli trở thành người dẫn chương trình kiêm nhà sản xuất điều hành của "Xploration Outer Space" trên Fox vào năm 2014. Qua chương trình, cô mở ra cánh cửa cho khán giả khám phá sự kỳ diệu của không gian, từ xe tự hành trên Sao Hỏa, hố đen, đến hành trình tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất. Phong cách gần gũi và khả năng diễn giải các chủ đề phức tạp một cách đơn giản, dễ hiểu đã giúp chương trình nhận được sự yêu mến từ trẻ em, nhà giáo dục và những người đam mê khoa học.

Bên cạnh đó, Calandrelli còn xuất hiện như một chuyên gia khoa học trong nhiều chương trình nổi tiếng khác, bao gồm "Bill Nye Saves the World" và "Exploration Nation". Đặc biệt, cô đã thực hiện và dẫn dắt "Emily's Wonder Lab" trên Netflix, một chương trình khoa học đầy màu sắc, thiết kế để khơi dậy sự tò mò qua các thí nghiệm thực hành thú vị cho trẻ em. Cô cũng là tác giả của nhiều cuốn sách thiếu nhi lấy cảm hứng từ STEM, như sách tranh "Reach for the Stars", sách thí nghiệm khoa học "Stay Curious and Keep Exploring" và bộ truyện "The Ada Lace Adventures".

Với tất cả những đóng góp đó, Calandrelli chia sẻ rằng nếu cô có thể giúp trẻ em gái cảm thấy kết nối với thế giới STEM, thì sứ mệnh của cô đã hoàn thành. "Tôi hy vọng rằng công việc của mình sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ trở thành nhà khoa học và kỹ sư", cô nói.

Emily bên chồng và các con

Người phụ nữ thứ 100 bay vào vũ trụ

Calandrelli mơ ước được bay vào vũ trụ từ lâu. Sau nhiều năm chờ đợi, vào ngày 22/11/2024, người mẹ 2 con đến từ Tây Virginia này không chỉ thực hiện được giấc mơ ấy, mà còn tạo nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ thứ 100 bay vào vũ trụ.

Trước chuyến bay, Calandrelli chỉ có 3 ngày để tham gia khóa đào tạo an toàn trên tàu vũ trụ, bao gồm cả việc học cách xử lý các tình huống khẩn cấp. Đối với Calandrelli, người đã thu hút hơn 900.000 người theo dõi trên Instagram và 1,3 triệu người trên TikTok, hành trình này không chỉ là việc thực hiện ước mơ của bản thân, mà còn là cơ hội để những phụ nữ và trẻ em gái khác, bao gồm cả con gái cô, Rose, thấy rằng ước mơ của họ cũng có thể trở thành hiện thực.

Chuyến bay cận quỹ đạo kéo dài 10 phút, trong đó có khoảng 4 phút ở không gian, được thực hiện tại Tây Texas. Trong một video, Calandrelli không giấu nổi sự kinh ngạc khi nhìn ra cửa sổ và thốt lên: "Ôi trời ơi, đây chính là vũ trụ!". Trả lời phỏng vấn của CNN, Calandrelli chia sẻ rằng điều tuyệt vời khi đưa nhiều phụ nữ hơn vào vũ trụ là họ "có thể mô tả nó theo cách mà các bà mẹ và phụ nữ có thể hiểu được".

Một khoảnh khắc khiến Calandrelli cũng rất mong đợi là được đoàn tụ với người thân, đặc biệt là các con, sau chuyến đi. Giấc mơ này đã theo cô từ rất lâu, thậm chí trước khi cô có gia đình. Nhận thức được những rủi ro liên quan, Calandrelli không chỉ mạo hiểm mạng sống của mình mà còn cả vai trò của một người vợ và người mẹ. Khi trở về an toàn, niềm vui của cô lên đến đỉnh điểm trong cái ôm đầy cảm xúc với chồng, nơi cô bày tỏ lòng biết ơn vì tình yêu và sự ủng hộ từ gia đình.

Vượt qua rào cản giới tính

Calandrelli đã đối mặt và vượt qua phân biệt giới tính trong suốt sự nghiệp của mình trong lĩnh vực STEM và truyền thông bằng cách trực tiếp đối diện với vấn đề thiên vị, tập trung vào thành tựu cá nhân và mạnh mẽ ủng hộ sự hòa nhập. Trong giai đoạn đầu của sự nghiệp, một lần trong cuộc họp sản xuất, có người đã đặt câu hỏi về khả năng kết nối của cô với đối tượng khán giả chủ yếu là nam giới và đề nghị cô dẫn chương trình cùng một bạn dẫn nam. Thay vì để những nhận xét đó ảnh hưởng, cô đã chọn cách tập trung vào kỹ năng và tính chuyên nghiệp của mình.

Netflix đã nhận ra tài năng và chuyên môn của Calandrelli, trao cho cô cơ hội trở thành người dẫn chương trình "Emily's Wonder Lab", nơi kiến thức và sức hút của cô được đề cao, thay vì giới tính. Mặc dù đang mang thai 35 tuần, chuyên môn vững vàng và niềm đam mê khoa học của Calandrelli đã giúp cô thành công trong vai trò này, đồng thời phá vỡ thêm các rào cản giới tính trong truyền thông và khoa học. Cô chia sẻ: "Công việc của tôi rất độc đáo và việc có con đã mở ra một lối thoát sáng tạo mới cho tôi. Tôi không chỉ có thể nói về khoa học không gian mà còn có thể chia sẻ kiến thức khoa học về thai kỳ và quá trình phát triển của trẻ".

"Tôi có một tâm hồn nhạy cảm và thích phiêu lưu. Đó là đặc điểm tôi thừa hưởng từ cha mình", cô nói, "Chúng tôi cảm nhận mọi cảm xúc thật sâu sắc và đó là cách tuyệt vời để trải nghiệm cuộc sống. Niềm vui này đã khắc ghi vào trái tim!".