Người phụ nữ tử vong trong khách sạn ở TP.HCM là do bị siết cổ

Qua khám nghiệm, công an xác định người phụ nữ tử vong là do bị siết cổ và nhiều tài sản bị mất. Trong phòng, công an thu 1 sợi dây kẽm, công an nhận định nạn nhân bị sát hại, cướp tài sản.

Ngày 30/10, Công an quận Thủ Đức đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khẩn trương truy bắt người đàn ông sát hại bà P.T.L. (45 tuổi, ngụ tỉnh Lào Cai) trong khách sạn ở khu vực.

Theo điều tra, bà L. tử vong trong phòng, trên người chỉ mặc chiếc áo. Trong phòng có nhiều dấu hiệu giằng co và công an thu 1 sợi dây kẽm, túi xách của nạn nhân biến mất. Khám nghiệm tử thi, bà L. tử vong do bị siết cổ ngạt khí. Công an phong toả khám nghiệm hiện trường. Gần hiện trường ở con đường phía sau khách sạn xảy ra vụ việc, công an thu 1 túi xách của bà L. nhưng tài sản và giấy tờ bên trong đã biến mất. Trích xuất camera, công an xác định được 1 người đàn ông (khoảng 45 tuổi) đi xe máy không biển số tới thuê phòng trước lúc bà L. vào phòng. Người đàn ông này đeo khẩu trang, mặc quần jean màu xanh trắng, áo thun ngắn tay màu xanh và mang dép lê. Sau khi người này vội vã rời khỏi khách sạn thì nhân viên phát hiện bà L. tử vong. Công an nghi người đàn ông này đã ra tay sát hại bà L. cướp tài sản rồi tẩu thoát nên đang khẩn trương truy bắt để phục vụ việc điều tra. Như đã thông tin, chiều 29/10, người đàn ông đi từ phòng thuê ở khách sạn A.H. nằm trong con hẻm đường Lê Thị Hoa, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM xuống dưới vội trả phòng và rời khỏi khách sạn. Nhân viên của nhà nghỉ thấy nghi vấn nên vội lên phòng gọi cửa nhưng không có ai trả lời. Nhân viên báo cho quản lý cùng mở cửa vào bên trong. Khi vào trong phòng, mọi người phát hiện người phụ nữ tử vong trên cổ có vết hằn. Sự việc được báo cho công an. Chia sẻ