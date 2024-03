Số lượng người lao động trẻ Nhật Bản chọn lựa các vị trí làm việc bán thời gian đang tăng lên. Họ đánh giá cao sự linh hoạt về thời gian, để theo đuổi đam mê thực sự. Đây là một xu hướng làm việc có thể đòi hỏi sự điều chỉnh của các chương trình an sinh xã hội của Nhật Bản.

Số người trong độ tuổi từ 25 đến 34 chủ động chọn làm việc bán thời gian đã đạt 730.000 người vào năm 2023, tăng 140.000 so với một thập kỷ trước đó. Đồng thời, số người chấp nhận các vị trí này do thiếu việc làm toàn thời gian đang giảm đi một nửa.

Chaia sẻ với Nikkei, một phụ nữ 25 tuổi ở Tokyo, từng từ bỏ công việc toàn thời gian tại một công ty công nghệ thông tin lớn để làm việc trong ngành âm nhạc với tư cách là người lao động bán thời gian.

"Tôi muốn theo đuổi điều mình thích, ngay cả khi phải nhận mức lương ít và không ổn định", cô nói.

Số người lao động không đều từ 25 đến 34 tuổi đạt 2,37 triệu người vào năm 2023, giảm 640.000 so với năm 2013, theo một cuộc khảo sát của Bộ nội vụ Nhật Bản.

Người trẻ tại Nhật Bản thích làm bán thời gian để đeo đuổi đam mê

Những người nói trong cuộc khảo sát rằng họ "không thể tìm thấy việc làm toàn thời gian" giảm xuống 300.000 người, giảm 540.000. Nhóm này giảm hơn một nửa thành 13,1%. Ngược lại, số người nói họ muốn "làm việc khi nó thuận tiện" tăng 10,6 điểm từ năm 2013 lên 31,9%.

"Ngày càng có nhiều người tìm kiếm một cuộc sống đầy đủ ý nghĩa bên ngoài công việc. Giá trị lao động đang thay đổi", giáo sư Shintaro Yamaguchi tại Đại học Tokyo Kinh tế nói.

Một phụ nữ 25 tuổi làm việc bán thời gian tại một nhà hàng ở Tokyo đang theo đuổi sự nghiệp giải trí thông qua một công ty quản lý. "Tôi có thể điều chỉnh giờ làm việc để phù hợp với công việc khác của mình", cô nói.

Nền kinh tế Nhật Bản đã phục hồi kể từ Động đất lớn ở Đông Nhật Bản vào năm 2011, với tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở dưới 4% kể từ năm 2014. Tỷ lệ người đang tìm việc so với người tìm việc đã duy trì ở trên 1.



Bộ Lao động cũng đã thúc đẩy chuyển đổi sang việc làm toàn thời gian bằng cách cung cấp hỗ trợ tài chính. Chương trình này được tin là đã giúp hơn 780.000 người chuyển sang làm việc toàn thời gian từ năm tài khóa 2013 đến tài khóa 2022.

Nhưng tổng số người làm việc gián đoạn đã tăng lên 21,24 triệu vào năm 2023, tăng 2,18 triệu so với năm 2013. Việc này là do người già lao động qua độ tuổi nghỉ hưu truyền thống. Số người ở độ tuổi 65 trở lên muốn làm việc theo giờ linh hoạt là 1,45 triệu vào năm 2023, tăng 890.000 so với năm 2023.

Khi càng nhiều người lao động chọn các vị trí làm việc linh hoạt như vậy, chính phủ có thể cần đánh giá lại các chương trình an sinh xã hội hiện tại. Vì người lao động không đều thường kiếm được ít hơn 30% so với người lao động thường xuyên, đóng góp an sinh xã hội của họ sẽ ít hơn, dẫn đến thanh toán lợi ích hưu trí không đủ.

Cũng có những người đã chọn các vị trí làm việc gián đoạn để chăm sóc con nhỏ hoặc người già. Một quan chức của bộ lao động cho rằng, một số người trong nhóm này có thể muốn đi làm toàn thời gian nếu điều kiện cuộc sống cho phép.