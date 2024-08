Người Trung Quốc làm gì để tránh nắng nóng khắc nghiệt của mùa hè?

Trung Quốc đang phải đối mặt với một đợt nắng nóng khắc nghiệt trong mùa hè, các khu trượt tuyết trong nhà trên khắp cả nước đang chứng kiến sự gia tăng đột biến về lượng đặt chỗ. Người dân tìm đến những nơi này để tránh nóng và tận hưởng không gian mát mẻ trong vài giờ.

Theo tờ The Paper, nhiều nền tảng đặt chỗ trực tuyến đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong việc tìm kiếm và đặt chỗ tại các khu trượt tuyết trong nhà. Cụ thể, lượt tìm kiếm các khu trượt tuyết trong nhà trên nền tảng Meituan đã tăng 161% so với cùng kỳ năm ngoái trong nửa đầu tháng 7, trong khi lượng đặt chỗ cho các hoạt động liên quan đến trượt tuyết trên nền tảng này đã tăng 25% so với tháng trước.

Trang web du lịch Trip.com cũng báo cáo rằng, trong tháng 7, số lượng đặt chỗ tại các khu trượt tuyết trong nhà tăng 70%, và lượt tìm kiếm các địa điểm và sự kiện trượt tuyết tăng 89%.

Hàng ngày, người dân Trung Quốc tìm đến nơi này để tránh nóng và tận hưởng không gian mát mẻ trong vài tiếng đồng hồ. Ảnh: Sixth Tone.

Trung Quốc đã xây dựng số lượng lớn các khu thể thao mùa đông trong những năm gần đây, đặc biệt là để chuẩn bị cho Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022. Theo Cục Quản lý Thể thao Trung Quốc, năm 2023, số lượng sân băng trong nước đã tăng lên 1.912, tăng 21,3% so với năm trước, trong khi số lượng khu trượt tuyết đạt 935, tăng 6,7% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, chỉ có 59 trong số các khu trượt tuyết này là cơ sở trong nhà, và giá vé tại những nơi này không hề rẻ. Vào thứ Năm tuần này, khu trượt tuyết trong nhà lớn nhất thế giới sẽ mở cửa đón khách tại Thượng Hải, với giá vé dao động từ 420 nhân dân tệ đến 780 nhân dân tệ (tương đương khoảng 59-109 USD) tùy thuộc vào ngày đặt chỗ.

Zhou Xixi, vlogger du lịch 26 tuổi đến từ tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc, là một trong số nhiều người trẻ tuổi ở Trung Quốc mới bắt đầu tập trượt tuyết. Cô đã thử môn thể thao này lần đầu tiên vào năm 2022 và từ đó đến nay đã thực hiện nhiều chuyến đi đến các khu trượt tuyết ở khu vực Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc.

Tuần trước, Zhou lần đầu tiên thử sức với một khu trượt tuyết trong nhà tại Thượng Hải. Mặc dù các đường trượt ở đây ngắn hơn nhiều so với các khu trượt tuyết ngoài trời, nhưng Zhou cho biết cô rất trân trọng việc có một cơ sở trượt tuyết gần nhà, đặc biệt là trong những tháng mùa hè.

"Niềm vui khi trượt tuyết vào mùa hè và tránh cái nóng gay gắt bên ngoài là một trải nghiệm độc đáo mà các khu trượt tuyết ngoài trời không thể tái hiện", Zhou chia sẻ với Sixth Tone.

Trong khi đó, các công ty du lịch đã bắt đầu nhận đặt chỗ cho các chuyến đi trượt tuyết vào mùa đông. "Công ty du lịch hàng đầu Trung Quốc Spring Tour, đã ra mắt gói bán trước cho mùa trượt tuyết 2024-2025 vào ngày 24/7 và thu về hơn 1 triệu nhân dân tệ chỉ trong vòng hai giờ", theo thông tin từ The Paper.

"Số lượng vé bán trước của mùa trượt tuyết năm nay đã đạt đến mức chưa từng có, với sự gia tăng đáng kể về lưu lượng truy cập trang web", Li Jingwei, quản lý sản phẩm tại Spring Tour, cho biết.

Trong bối cảnh nắng nóng gay gắt kéo dài, việc tìm kiếm những không gian mát mẻ và trải nghiệm thú vị như trượt tuyết trong nhà đã trở thành xu hướng mới, sự giải tỏa cho người dân Trung Quốc trong những ngày hè oi bức.