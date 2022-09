"Người tù thế kỷ" Huỳnh Văn Nén đã qua đời ở tuổi 61

Ra đi lặng lẽ

Ông Huỳnh Văn Nén sinh năm 1962, tại ấp 4, xã Thới Bình, huyện Thới Bình (Cà Mau). Ông có cuộc đời đầy bi kịch khi ở tù gần 18 năm với 2 bản án giết người và cướp tài sản. Sau đó, các cơ quan chức năng xác định ông Nén bị oan sai.

Người thân ông Huỳnh Văn Nén rất đau lòng khi hay tin ông qua đời. Ảnh: Nguyễn Thận

Trong lịch sử tố tụng Việt Nam ít có trường hợp nào oan sai kỳ lạ như ông Huỳnh Văn Nén. Năm 2015, ông Nén được minh oan, được trả tự do, ông về nhà sống cùng vợ con một thời gian rồi bỏ nhà đi chung sống với một người phụ nữ khác ở Bình Thuận.

Vợ con ông Nén đã đi tìm khắp nơi, sau đó tìm được hai người đang tạm trú tại Lương Sơn, huyện Bắc Bình, nhưng ông Nén không về.

Tháng 9/2019, người con trai út ông Nén là anh Huỳnh Thành Phát (SN 1995) bị bệnh qua đời, ông Nén cũng không về.

Gần đây nhất là tháng 10/2021, cụ Huỳnh Văn Truyện (cha ông Nén) qua đời, ông Nén cũng không về. Có thể nói, ông Nén được minh oan là công rất lớn của cụ Truyện, bởi gần 18 năm trời, cụ đi kêu oan cho con.

Đám tang ông Huỳnh Văn Nén. Ảnh: Nguyễn Thận

Về bên vợ con

Theo ông Huỳnh Trung Nghĩa (anh vợ ông Nén), lúc 14 giờ ngày 13/9, Công an thị trấn Tân Minh đã điện thoại báo tin cho Huỳnh Thành Lượng (con trai ông Nén) là ông Huỳnh Văn Nén đã bị bệnh qua đời tại Bệnh viện TP.Vũng Tàu. Công an đề nghị gia đình liên hệ với Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để biết thêm chi tiết và đưa thi thể ông Nén về lo hậu sự.

Ngay sau đó, vợ con và người thân ông Nén đến Vũng Tàu và làm thủ tục đưa thi thể ông Nén về lo hậu sự.

Người thân ông Nén cho hay, bệnh viện đã thông tin lại là ông Nén nhập viện lúc 7 giờ ngày 13/9, trong tình trạng nguy kịch do bị viêm gan, viêm phổi nặng. Đến 8 giờ cùng ngày, ông qua đời.

Người đưa ông Nén nhập viện là một người phụ nữ. Sau khi ông Nén qua đời, các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tìm hiểu thì biết ông Nén có thuê một phòng trọ và trong phòng trọ có một giấy CMND của ông Huỳnh Văn Nén.

Ông Huỳnh Văn Nén gặp người thân trước cổng Trại tạm giam Công an Bình Thuận vào ngày được cho tại ngoại 22/10/2015. Ảnh: GĐCC