Người ủng hộ trên khắp nước Mỹ vẫn tin ông Trump chiến thắng

Cử tri Mỹ ủng hộ Tổng thống đương nhiệm Donald Trump.

Trong khi đó, những người ủng hộ Tổng thống đương nhiệm Donald Trump bày tỏ sự giận dữ, thất vọng và vẫn tin vào điều kì diệu có thể xảy ra.

Nhiều người ủng hộ ông Trump không tin vào kết quả bầu cử, cho rằng có gian lận, giống như điều mà ông Trump thường nhắc đến trong vài ngày qua.

“Cuộc bầu cử đã bị dàn xếp”, Randy Tovichi, một người ủng hộ ông Trump ở hạt Kenosha, bang Wisconsin, nói trên CNN. Wisconsin là một trong số các bang đã bất ngờ chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm nay. “Có vấn đề trong các lá phiếu bầu năm nay”.

“Đây là quốc gia của ông Trump”, một người đàn ông nói bên ngoài cửa hàng tiện lợi ở hạt Westmoreland, bang Pennsylvania. Người phụ nữ đi cùng nói với CNN rằng ai ở đây cũng bầu cho ông Trump.

“Chỉ cần lái xe vòng quanh, bạn sẽ thấy tất cả các biểu ngữ ủng hộ ông Trump. Chúng tôi luôn ủng hộ ông ấy, dù thế nào đi chăng nữa”, người phụ nữ nói.

Hạt Westmoreland có tỉ lệ ủng hộ ông Trump áp đảo so với ông Biden, lên tới 63% - 35%.

Ở hạt Fauquier, bang Virginia, nơi ông Trump chiến thắng với tỉ lệ phiếu bầu 58% - 40%, phóng viên CNN bị đuổi đi khi nhắc lại kết quả bầu cử năm nay.

Rất ít cử tri đảng Cộng hòa sẵn sàng trao cho ông Biden cơ hội, theo quan sát của phóng viên CNN. Nhiều người bày tỏ quan điểm tiêu cực khi nhắc đến ông Biden. “Nước Mỹ không còn giống như trước nữa. Tôi không tin đây là sự thật”, một người nói.

Giống như ông Trump, nhiều cử tri Mỹ trả lời với CNN rằng họ chưa sẵn sàng chấp nhận chiến thắng của ông Biden. Nhiều người đổ lỗi cho truyền thông xướng tên người chiến thắng quá sớm. Số khác nhắc lại quan điểm của ông Trump, rằng cuộc bầu cử có gian lận.

Ở thành phố Chandler, bang Arizona, John và Michelle Knapek là những người ủng hộ ông Trump cuồng nhiệt. Họ thất vọng khi truyền thông xướng tên ông Biden.

“Tôi không nghĩ họ có thể dự đoán như vậy cho đến khi tất cả các phiếu bầu được kiểm”, John nói, ám chỉ việc Fox News sớm công bố ông Biden chiến thắng ở Arizona.

“Tôi không nghĩ rằng bỏ phiếu qua thư là đáng tin cậy”, một cử tri Mỹ nói trên CNN. “Tôi nghĩ chúng ta cần bỏ phiếu lại”.

Đa số cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa do CNN tiếp cận được đều bày tỏ hi vọng vào cơ hội ít ỏi của Tổng thống Trump. “Ông Trump có các luật sư giỏi, hàng đầu ở Mỹ, hi vọng họ sẽ tìm ra cách”, một người trả lời.

Katie Thompson, 32 tuổi, cảnh sát ở thành phố Waukesha, bang Wisconsin, nói rất dễ có gian lận vì những người trực tiếp đến bầu cử phải đeo khẩu trang.

“Các nhân viên bầu cử còn không biết có phải đúng người đi bầu không nữa”, Thompson nói. “Tôi nghĩ đảng Cộng hòa cần đưa vấn đề ra tòa và chúng ta sẽ xem đâu là thật”.

Theo CNN, một số ít cử tri đảng Cộng hòa chấp nhận chiến thắng của ông Biden. Họ hi vọng nước Mỹ sẽ không có những sự thay đổi lớn theo hướng ngược lại dưới thời ông Biden.