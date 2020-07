Người vi phạm bỏ chạy khi gặp CSGT: "Tôi bị vụt, một mắt chưa nhìn được"

Hình ảnh anh C. nằm điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: Nguyễn Trường).

Chiều 3/7, anh Đ.C. (SN 1996, trú tại huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) - nạn nhân bị thương trong quá trình bỏ chạy khi gặp chốt Cảnh sát giao thông (CSGT) trên địa bàn TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) - vẫn tiếp tục nằm điều trị tại khoa mắt Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Kể lại vụ việc, theo anh C., khoảng 22h tối 1/7, sau khi đi chơi cùng người yêu về, anh di chuyển trên đường Nguyễn Tất Thành, thuộc địa bàn phườngKhai Quang (TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) về phòng trọ.

Khi tới gần ngã tư Nguyễn Tất Thành - Hai Bà Trưng, anh C. phát hiện các chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ tại đây. Vì không đội mũ bảo hiểm nên anh C. đã điều khiển xe quay đầu, đi ngược chiều ở đường một chiều.

“Khi đi mé trái đường ngược chiều thì CSGT ở trong vỉa hè đi ra đập em. Khi đi tiếp 1 đoạn, em thấy mình chảy nhiều máu quá nên tấp vào bên đường nhờ người dân cho đi viện” - anh C. nói.

Đáng chú ý, theo lời anh C. kể lại, sau khi vụ việc xảy ra, người CSGT vụt dùi cui vào mặt anh đã không chạy tới xem anh bị thương tích như thế nào mà vội vàng bắt taxi rời đi.

“Giờ mắt phải của tôi chưa nhìn thấy gì, mắt trái thì nhập nhèm chưa mở được. Tôi cảm thấy bức xúc vì mình chỉ vi phạm giao thông chứ không giết người, sao CSGT lại vụt vào mặt tôi như thế?”- anh C. bày tỏ.

Cũng theo anh C., hiện mũi của anh bị vỡ xương. Trong ngày đầu nhập viện, bản thân anh chỉ có thể thở được bằng miệng. Riêng mắt phải bị tụ máu, rách tĩnh mạch và chưa biết có thể cứu chữa được nữa không. Hiện mắt bên trái vẫn bị thâm quầng, mở mắt rất khó khăn.

“Nếu trường hợp xấu nhất là mắt bị hỏng thì tôi lo cho tương lai của mình vì tôi còn ít tuổi, lại chưa lập gia đình và đang là lao động chính trong nhà” - anh C. lo lắng.

Hình ảnh camera an ninh bên đường ghi lại cảnh nam thanh niên đi xe máy ngược chiều khi gặp chốt CSGT.

Chia sẻ về sự việc, ông Đỗ Văn Thành (44 tuổi), bố anh C., cho biết, khi tận mắt nhìn thấy con trai được cho là bị CSGT vụt gãy sống mũi, chảy nhiều máu vào tối 1/7, ông rất xót xa. Đến trưa 2/7, có một cặp vợ chồng dẫn theo một người thanh niên đến bệnh viện gặp ông Thành. Họ tự giới thiệu là bố mẹ của chiến sĩ CSGT đã vụt gậy vào mặt anh C. rồi đưa 1 khoản tiền để hỗ trợ gia đình.

Tuy nhiên, ông Thành không cầm mà để người thân trong gia đình tiếp nhận bởi ông cho biết bản thân đang “rất rối bời”, “để con chạy chữa còn mọi việc tính sau”.

“Các bác sĩ không dám cam kết sẽ chữa khỏi mắt cho con trai tôi. Mũi thì vỡ sập hẳn xuống. Trong khi con tôi còn trẻ. Sau sự việc này không biết cháu sẽ như thế nào” - ông Thành lo lắng.

Được biết, tính đến thời điểm hiện tại Công an TP Vĩnh Yên vẫn đang tích cực thu thập lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh camera ven đường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Hình ảnh anh C. bị thương sau khi quay đầu bỏ chạy vì gặp chốt CSGT bên đường vào tối 1/7 vừa qua.

Trước đó, vụ việc anh C. bị thương trong quá trình bỏ chạy khi gặp chốt CSGT Công an TP Vĩnh Yên gây xôn xao trên mạng xã hội Facebook.

Nhiều tài khoản đăng tải vụ việc kèm hình ảnh, clip quay cảnh anh C. dính nhiều máu trên mặt và cơ thể, nằm bị thương trên vỉa hè.

Một nhân chứng là hàng xóm của nạn nhân cho biết, khoảng 22h tối 1/7, khi anh đến khu vực ngõ 7 đường Nguyễn Tất Thành thì nhìn thấy anh C. được người dân hỗ trợ sơ cứu vết thương.

Lúc này, anh C. còn tỉnh táo và kể lại rằng, khi đi lên đoạn ngã tư thì gặp chốt. Trong lúc quay đầu bỏ chạy, một chiến sĩ cảnh sát đã lao ra cầm gậy vụt vào đầu.

Tuy nhiên, theo báo cáo ban đầu của Công an TP Vĩnh Yên, việc anh C. không chấp hành hiệu lệnh, lao thẳng vào chiến sĩ CSGT đã khiến mặt anh C. va vào gậy dẫn đến bị thương ở mũi.

Đặc biệt, theo lời lãnh đạo Công an TP Vĩnh Yên, cơ quan công an đang xem xét toàn diện vụ việc, trong đó bao gồm cả hành vi anh C. chống người thi hành công vụ.