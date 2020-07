Năm 208, Tào Tháo khởi binh đánh Kinh Châu, Lưu Tông hàng Tào Tháo. Lưu Bị bỏ chạy về phía nam, bị quân Tào truy kích đến tận Đương Dương - Tràng Bản, thất lạc cả gia quyến. May nhờ có Triệu Vân phá vòng vây , cứu được Cam Phu Nhân và sau đó tìm thấy My phu nhân (bị thương nặng ở đùi) đang bế A Đẩu (con của Lưu Bị với Cam Phu nhân). Tuy nhiên, do sợ vướng chân Triệu Vân, My phu nhân đã gieo mình xuống giếng khô tự vẫn.