Người vợ tử vong sau hơn 3 tháng bị chồng chém

Ngày 13/1, Công an huyện Phú Thiện (Gia Lai) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Kpă Blu (SN 1969, trú tại thôn Plei Ksing, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là Ksor H’Men (SN 1966, vợ của Kpă Blu).

Trước đó, khoảng đầu tháng 10/2021, Kpă Blu cùng vợ là bà Ksor H’Men đi làm và ở lại chòi rẫy tại thôn Đoàn Kết, xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện. Tại đây, 2 vợ chồng Blu có uống rượu cùng 2 người làm rẫy trong khu vực. Sau khi uống hết khoảng 4 lít rượu, 2 người khách ra về còn 2 vợ chồng Blu thì xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ.

Đối tượng Blu tại cơ quan công an. Ảnh: Công an huyện Phú Thiện

Trong lúc bực tức, Blu đã cầm 1 con dao tự chế dài khoảng 50cm thường mang theo đi làm rẫy chém nhiều nhát vào đầu, lưng, cổ tay phải và chân trái của vợ. Khoảng 4 ngày sau đó, con gái và con rể của bà H’Men nghe tin mẹ bị bố đánh nên đã vào nương rẫy để đưa mẹ về nhà điều trị mà không đưa đi cơ sở y tế. Đến ngày 7/1/2022, bà H’Men chết, gia đình đã tổ chức mai táng theo phong tục mà không báo cho chính quyền địa phương cũng như cơ quan công an.

Thế nhưng, qua công tác nắm bắt địa bàn, Công an huyện Phú Thiện xác định được bà H’Men tử vong do bị chồng đánh gây thương tích nên đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh vào cuộc điều tra. Lực lượng công an đã khai quật tử thi đồng thời làm việc với những người có liên quan, xác định bước đầu nguyên nhân của vụ việc nên tiến hành bắt giữ Blu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.