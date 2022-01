Điều tra 6 đối tượng côn đồ chém gục một thanh niên tại Tiền Giang

Chiều 12/1, Công an huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang cho biết, đang tập trung điều tra truy xét nhóm côn đồ đã cố ý chém trọng thương nam thanh niên khi đang ngồi uống nước giải khát.

Hung khí 6 đối tượng dùng để chém trọng thương ông Nguyễn Đỗ Hoàng Trung. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 9/1, anh Nguyễn Đỗ Hoàng Trung (SN 1994), ngụ ấp Hòa Thạnh, xã Bình Tây, huyện Gò Công Tây một mình ra quán ở gần nhà để uống nước. Anh Trung ngồi chừng 20 phút, lúc này nhiều tiếng xe máy pha đèn chạy tốc độ nhanh về hướng quán nước.

Ngay sau đó, 6 thanh niên cầm hung khí tự chế đi thẳng tới chỗ anh Trung ngồi rồi lao vào chém ông Trung liên tục. Thấy nạn nhân nằm bất động, nhóm 6 côn đồ nổ máy xe chạy thoát.

Ngay sau đó, anh Trung được một người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an xã nhanh chóng có mặt tại hiện trường xác minh sự việc. "Một số đối tượng liên quan chúng tôi đã nắm được tên, tuổi, địa chỉ, vì vậy đề nghị họ tự giác tới công an khai báo", đại diện Công an xã Bình Tây nói.