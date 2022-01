Người vừa được trao quyền đứng đầu Tập đoàn bất động sản Novaland là ai?

Theo công bố thông tin từ Tập đoàn Novaland ngày hôm nay (20/1), ông Bùi Thành Nhơn quyết định trao vị trí Chủ tịch HĐQT là ông Bùi Xuân Huy – người đã gắn bó với NVL tròn 10 năm.

Từ trái qua: Bà Dương Thị Thu Thủy, ông Bùi Xuân Huy, ông Bùi Thành Nhơn, ông Nguyễn Ngọc Huyên, bà Võ Thị Cao Ly. Nguồn: NVL

Ông Bùi Xuân Huy sinh năm 1972, gia nhập Novaland từ năm 2012 với vị trí Phó Tổng giám đốc. Từ tháng 9/2017 đến nay, ông Huy lên làm thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Novaland.

Ông Huy tốt nghiệp Kỹ sư xây dựng và quản lý công nghiệp, Trường Đại học Bách khoa TP.HCM. Ông có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Northwestern Thụy Sĩ (University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland School of Business).

Khẳng định tại Lễ nhậm chức, ông Huy nói: "Novaland tiếp tục củng cố nội lực, kiên định với chiến lược dài hạn đã đặt ra, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ các dự án của Giai đoạn 2. Sự thành công của các đại dự án này sẽ tạo bệ đỡ vững chắc cho sự phát triển của toàn hệ sinh thái Nova Group, đồng thời góp phần sự phát triển đô thị, phát triển kinh tế và du lịch tại các địa phương mà Novaland hướng đến".

Ông Bùi Xuân Huy tiếp quản vị trí Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Novaland từ ngày 20/1/2022 -Nguôn: NVL)

Ông Huy được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Novaland trong 2 nhiệm kỳ liên tục, từ tháng 9/2017 đến tháng 1/2022.

Đặc biệt, giai đoạn 2020 – 2021, trong bối cảnh thị trường bất động sản và nền kinh tế nói chung gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, ông Huy đã bản lĩnh điều hành hoạt động kinh doanh của tập đoàn phát triển bình ổn, đạt được các mục tiêu tăng trưởng trọng yếu như đã đặt ra tại các kỳ ĐHĐCĐ.

Ông Huy có hơn 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và quản lý dự án, từng nắm giữ các chức vụ cấp cao tại các công ty xây dựng, tư vấn thiết kế và quản lý dự án đa quốc gia như Công ty Meinhardt Việt Nam và Công ty HBP.

Bên cạnh đó, HĐQT Novaland cũng công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Huyên vào vị trí Tổng Giám đốc, bổ nhiệm bà Dương Thị Thu Thủy và bà Võ Thị Cao Ly vào các vị trí Phó Tổng Giám đốc.

Ông Nguyễn Ngọc Huyên sẽ giữ chức Tổng Giám đốc Novaland từ ngày 20/1/2022. Ông Huyên được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Novaland từ tháng 10/2021 trên cơ sở những đóng góp nổi bật trong công tác quán lý điều hành dự án cũng như năng lực quản trị đầy tiềm năng.

Ông Nguyễn Ngọc Huyên - tân Tổng giám đốc Tập Đoàn Novaland - Nguồn: NVL

Ông Nguyễn Ngọc Huyên gia nhập Novaland năm 2020, từng giữ chức Giám đốc điều hành Dự án đô thị. Ông Huyên đã có những đóng góp quan trọng về quy hoạch tổng thể và tham gia trực tiếp về mặt quản lý triển khai các dự án đô thị thông minh quy mô lớn của tập đoàn.

Ông Huyên đã có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý xây dựng công trình dân dụng, tư vấn thiết kế, phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông trọng điểm (hầm vượt sông Sài Gòn, đại lộ Đông - Tây TP.HCM, cao tốc TP.HCM - Long Thành – Dầu Giây…).

Bà Dương Thị Thu Thủy được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland - Nguồn: NVL

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland được bổ nhiệm đợt này là bà Dương Thị Thu Thủy - người đã có 14 năm đồng hành cùng Novaland.

Bà Thủy gia nhập Novaland từ năm 2009. Đến năm 2016, bà được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc kinh doanh. Từ năm 2017 đến nay, bà giữ chức danh Giám đốc Khối thương mại.

Bà Võ Thị Cao Ly được bổ nhiệm là Phó tổng giám đốc Tập đoàn Novaland - Nguồn: NVL

Bà Võ Thị Cao Ly - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland vừa được bổ nhiệm - gia nhập Novaland từ tháng 10/2015. Bà Võ Thị Cao Ly có gần 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý xây dựng, phát triển và quản lý dự án BĐS.

Phát biểu tại buổi trao quyền, ông Bùi Thành Nhơn, cho biết: "Trước cột mốc mang tính bước ngoặt, cần kêu gọi sự hợp lực phát triển của nhiều bên, cũng như nhằm tạo đà cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo, tôi sẽ tập trung vào việc dẫn dắt và định hướng cho toàn bộ NovaGroup. Đối với thành viên trụ cột Novaland, tôi tin tưởng trao quyền xây dựng chiến lược phát triển cho ông Bùi Xuân Huy cùng bộ máy điều hành quản lý mới".

Trên quỹ đất hơn 5.400 ha, NVL hiện phát triển 3 dòng sản phẩm chủ lực, gồm: Bất động sản đô thị, bất động sản đô thị du lịch, và bất động sản công nghiệp.

Dự kiến, giai đoạn 2021-2025, Tập đoàn Novaland sẽ phát triển 100.000 sản phẩm; giai đoạn 2026-2030 phát triển dự án tại 30 tỉnh thành, cung cấp ra thị trường 150.000 sản phẩm.

Mục tiêu của Novaland sẽ không dừng ở thị trường lân cận TP.HCM, đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, mà trong dài hạn, sẽ vươn ra khu vực miền Bắc.