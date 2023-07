Người xưa nói: "Nhà có 4 dấu hiệu bất thường, gia đình không bất hòa cũng tai họa"

Vậy 4 điều bất thường mà người xưa khuyên nên cẩn thận khi bắt gặp trong nhà là gì vậy?

Thời xưa, do trình độ khoa học kỹ thuật còn hạn chế, con người thường không giải thích được một số hiện tượng và quy luật phức tạp trong tự nhiên.

Do đó, khi gặp phải một số hành vi hoặc hiện tượng đi chệch khỏi chuẩn mực, họ có xu hướng hiểu đó là sự chỉ dẫn của các vị thần. Quan niệm này xuất phát từ niềm tin của con người vào sức mạnh thần bí và những sinh vật siêu nhiên.

Người xưa cũng tin vào vận mệnh, số phận, điềm rủi, may mắn, phước lành và bất hạnh. Ảnh minh họa Pixabay

Trong trường hợp không có phương pháp khoa học để thực nghiệm và nhận thức hạn chế, người xưa thường gán các sự kiện không giải thích được cho các vị thần hoặc các thế lực siêu nhiên khác.

Ví dụ, các hiện tượng như thiên tai, thảm họa thiên nhiên, dịch bệnh... đột nhiên xảy ra, gây họa cho con người thường được hiểu là cơn thịnh nộ của thần thánh, là lời cảnh báo, trừng phạt...

Người xưa cũng tin vào vận mệnh, số phận, điềm rủi, may mắn, phước lành và bất hạnh. Do đó, 1 số điều bất thường trong cuộc sống khiến người xưa cảm thấy bất an, đồng thời kinh nghiệm sống cũng cho thấy sự bất an là có căn cứ.

Người xưa cho rằng: "Trong nhà có 4 dấu hiệu bất thường này, gia đình không bất hòa cũng tai họa", cần phải thận trọng khi thấy nó xảy ra. Đó là dấu hiệu bất thường gì vậy?

1. Người xưa cho rằng: Chó hú khóc là cảnh báo bất an

Ở nông thôn, mọi người nuôi chó là để giữ nhà. Chó thường trung thành, thông minh và thân thiện với người quen, nhưng cảnh giác với người lạ và tiếng sủa của nó như một lời cảnh báo về sự xâm nhập của kẻ lạ.

Theo người xưa, bằng việc hú khóc, con chó muốn cảnh báo mọi người rằng điều tồi tệ sắp xảy ra.

Tuy nhiên, nếu một con chó có biểu hiện bất thường như hú hoặc khóc, người xưa tin rằng đây có thể là khả năng ngoại cảm của con chó để truyền đạt một số thông tin cho con người.

Theo người xưa, bằng việc hú khóc, con chó muốn cảnh báo mọi người rằng điều tồi tệ sắp xảy ra. Sự kiện xấu này có thể liên quan đến các vấn đề gia đình, những kẻ xâm nhập, thảm họa hoặc sự hiện diện vô hình mà chỉ sự nhạy bén "tai tinh, mũi thính" của chó mới cảm nhận được.

Mặc dù người hiện đại có xu hướng giải thích hành vi của chó theo quan điểm khoa học, nhưng nếu chó trong gia đình có biểu hiện bất thường thì cần phải chú ý ngay, có thể nó thực sự cảm nhận được điều bất thường.

Điều này sẽ giúp đảm bảo an toàn cho gia đình.

2. Người xưa cho rằng: Gà trống gáy lúc nửa đêm là điềm xấu

Ngày xưa, do chưa có những công cụ tính giờ hiện đại như đồng hồ đeo tay, điện thoại... nên người xưa thường dựa vào các hiện tượng tự nhiên và các hành vi sinh học để phán đoán thời gian.

Do đó, người xưa cho rằng gà trống gáy lúc nửa đêm thường có nghĩa là những điều xấu sắp xảy ra. Ảnh minh họa Pixabay

Ở các vùng nông thôn, một lý do quan trọng để các gia đình nuôi gà trống là chúng có thể gáy sáng vào lúc bình minh để nhắc nhở mọi người thức dậy, bắt đầu một ngày mới.

Gà trống gáy là tập tính bản năng của gà trống, chúng bắt đầu cất tiếng gáy vào thời điểm gần sáng để báo cho mọi người biết trời sắp sáng.

Tuy nhiên, nếu con gà trống bỗng nhiên cất tiếng gáy vào lúc nửa đêm, theo người xưa đó là điều không may mắn.

Sự thông báo hỗn loạn có thể khiến con người nhầm lẫn về thời gian nghỉ ngơi và làm việc. Ví dụ, nửa đêm 2-3 giờ sáng, mọi người sẽ bị tiếng gà trống gáy đánh thức, lầm tưởng là trời đã sáng, bắt đầu dậy nấu cơm chuẩn bị đi làm.

Điều này sẽ phá vỡ thói quen hàng ngày của người xưa và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ cũng như sức khỏe của họ.

Do đó, người xưa cho rằng gà trống gáy lúc nửa đêm thường có nghĩa là những điều xấu sắp xảy ra. Để loại bỏ điềm xấu này, một tập tục phổ biến là thịt ngay con gà trống "nhầm lẫn" tai hại đó, lấy máu xua đuổi tà ma và đương nhiên thịt để ăn luôn.

3. Người xưa cho rằng: Gà mái gáy là không may mắn

Gà trống và gà mái đóng những vai trò khác nhau, gà trống gọi bình minh và gà mái đẻ trứng, ấp trứng để nở ra con. Tiếng kêu của gà trống cũng rất khác biệt với gà mái, chỉ gọi lục tục hay "cục ta cục tác" khoe biết đẻ trứng.

Người xưa cho rằng, gà mái gáy là hiện tượng bất thường, có thể là điềm gở sắp xảy ra.

Nhưng thỉnh thoảng có con gà mái sẽ cất tiếng gáy, với âm thanh the thé chói tai. Sự xuất hiện của tiếng gà mái "gáy" tương đương với việc "thay nhiệm vụ" dẫn đàn, đứng đầu đàn của gà trống. Theo người xưa, sự việc bất thường này là điềm báo không may mắn.

Thời xưa trọng nam khinh nữ, người xưa cũng thường có lời chế diễu phụ nữ làm việc vốn cho là của đàn ông, vượt quyền đàn ông cũng là sự không may mắn, không được coi trọng.



Vì vậy, người xưa cho rằng, gà mái gáy là hiện tượng bất thường, có thể là điềm gở sắp xảy ra.



4. Người xưa cho rằng: Chuột chạy tứ tung vào ban ngày là điềm báo tai họa

Chuột là một trong những loài gây hại phổ biến của con người, chúng thích ăn trộm thức ăn và mang theo nhiều loại vi khuẩn, virus, ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Nếu bỗng nhiên chuột chạy đầy nhà và chạy ngang nhiên trước mặt con người vào giữa ban ngày, với người xưa là điều bất thường. Ảnh minh họa Pixabay

Tuy nhiên, chuột sợ người nên chúng hoạt động chủ yếu vào vào ban đêm, đi lén lút, nghe tiếng động hay bóng người là chạy mất.

Nhưng nếu bỗng nhiên chuột chạy đầy nhà và chạy ngang nhiên trước mặt con người vào giữa ban ngày, với người xưa là điều bất thường.

Các động vật khá nhạy cảm với sự bất thường của thiên nhiên như lũ lụt, động đất, dịch bệnh, cháy hay khí độc... Do đó, người xưa cho rằng, điều này có thể cho thấy ngôi nhà không yên bình và có thể gặp phải tai họa, phong thủy bất thường.

Hành vi bất thường này có thể cho thấy khả năng xảy ra nạn đói hoặc thảm họa thiên nhiên. Điều này, cho đến hiện tại có thể vẫn có giá trị. Bỗng dưng chuột chạy túa ra giữa ban ngày chắc chắn có hiện tượng tự nhiên bất thường.

(Theo SH)