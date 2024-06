Nguồn gốc ít người biết của thương hiệu Lynk & Co đang bán tại Việt Nam

Liên doanh của Geely và Volvo: Giá trị cộng sinh

Lynk & Co là "trái ngọt" của sự hợp tác chiến lược giữa Volvo (Thương hiệu xe hơi danh tiếng từ Thụy Điển) và Geely (Tập đoàn sản xuất ô tô lớn của Trung Quốc). Sự kết hợp này mang đến nền tảng công nghệ vững chắc cùng thiết kế và an toàn vượt trội.

Trong đó, Volvo Car Group với hơn 90 năm lịch sử, được biết đến là một thương hiệu nổi tiếng về công nghệ an toàn và thiết kế tinh tế. Những công nghệ như hệ thống phanh tự động, cảnh báo va chạm và hệ thống giữ làn đường đã trở thành chuẩn mực trong ngành công nghiệp ô tô. Với cái "bắt tay" hợp tác giữa Geely và Volvo đã giúp Lynk & Co thừa hưởng, phát triển công nghệ và thiết kế đẳng cấp bậc nhất từ chính Volvo.

Bên cạnh đó, Geely Holding Group được thành lập năm 1986, là một trong những nhà sản xuất ô tô hàng đầu Trung Quốc, sở hữu nhiều thương hiệu như Geely Auto, Lynk & Co, Volvo, Polestar, Lotus, Smart, Zeekr... Geely tập trung nghiên cứu và phát triển, áp dụng công nghệ mới nhất để mang đến những chiếc xe an toàn và hiệu quả.

Lynk & Co – “Con cưng” của Geely và Volvo.

Sự kết hợp giữa Volvo và Geely giúp Lynk & Co kế thừa hàng loạt ưu thế nổi trội như trung tâm nghiên cứu, thiết kế và trụ sở được đặt tại Thụy Điển. Sự hội tụ này mang lại cho Lynk & Co những lợi thế vượt trội về công nghệ, thiết kế và chất lượng.

Xe Lynk & Co được "chắp bút" tại Thụy Điển

Lynk & Co có trụ sở tại Gothenburg, Thụy Điển, là trung tâm phát triển sản phẩm và chiến lược của công ty. Gothenburg là trung tâm của ngành công nghiệp ô tô châu Âu, nơi tập trung nhiều nhà sản xuất ô tô hàng đầu, bao gồm cả Volvo Car Group. Điều này giúp Lynk & Co tiếp cận nguồn lực, kiến thức lẫn kỹ năng cần thiết để phát triển và sản xuất các mẫu xe hiện đại, cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Một góc trụ sở Lynk & Co tại Thụy Điển.

Được hỗ trợ bởi tiềm lực và công nghệ của Geely, Lynk & Co phát triển các sản phẩm tại Trung tâm R&D hiện đại nhất của Geely. Từ khi ra mắt, các mẫu xe của Lynk & Co đã nổi bật với thiết kế mạnh mẽ, trẻ trung, năng động và mang đậm phong cách châu Âu.

Lynk & Co thừa hưởng công nghệ từ Volvo và trung tâm nghiên cứu CEVT

Lynk & Co thừa hưởng nhiều công nghệ tiên tiến từ Volvo trong các nền tảng về động cơ, an toàn và hệ thống thông tin giải trí. Tiêu biểu phải kể đến:

Nền tảng CMA (Compact Modular Architecture): Được phát triển chung bởi Volvo và Geely, nền tảng này đảm bảo tính an toàn vượt trội và tích hợp hệ thống hỗ trợ lái xe tự động (ADAS). CMA sử dụng vật liệu nhẹ nhưng bền chắc như thép cường lực, cải thiện hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu.

Công nghệ an toàn: Lynk & Co thừa hưởng các hệ thống an toàn tiên tiến từ Volvo như hỗ trợ lái xe bán tự động, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù và cảnh báo va chạm phía sau.

Trung tâm nghiên cứu CEVT tại Thụy Điển (Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ Ô tô tại Châu Âu).

Động cơ và truyền động: Lynk & Co sử dụng động cơ Drive-E và hệ thống Hybrid từ Volvo, đảm bảo hiệu suất cao và tiết kiệm nhiên liệu.

Hệ thống thông tin giải trí: Lynk & Co thừa hưởng các công nghệ kết nối và dịch vụ kỹ thuật số hiện đại, cùng với chất lượng và thiết kế nội thất cao cấp từ Volvo.

Lynk & Co và hành trình vươn ra toàn cầu

Ngay sau khi ra mắt năm 2016, Lynk & Co đã có hơn 330 điểm bán trên toàn cầu và tiếp tục mở rộng mạng lưới. Đến nay, Lynk & Co đã mở rộng sự hiện diện của mình ra hơn 20 quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc và nhiều quốc gia ở châu Âu như Đức, Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy, Pháp, Bỉ, cùng với các quốc gia ở Đông Nam Á như Singapore, Philippines, Malaysia và Việt Nam.

Lynk & Co 06 sắp xuất hiện tại Việt Nam.

Lynk & Co cam kết chiến lược mở rộng toàn cầu bằng việc có mặt tại các quốc gia như UAE, Lebanon, Tunisia, Chile, Cộng hòa Dominica và Costa Rica. Tại Trung Đông và Bắc Phi, thương hiệu này hợp tác với The Elite Cars ở UAE và GAA Lebanon. Lynk & Co cũng mở rộng ra Châu Mỹ Latinh, hợp tác với Tattersall ở Chile, GBH ở Cộng hòa Dominica và Costa Rica, đồng thời có kế hoạch mở rộng thêm tại các thị trường mới như Úc và New Zealand vào năm 2025. (Nguồn: Carsales).

Về doanh số, Lynk & Co đã bán được gần 900.000 xe trên toàn thế giới. Các mẫu xe của Lynk & Co đã nhận được sự đón nhận tích cực từ người tiêu dùng nhờ ngoại hình đẹp mắt, màu sắc ấn tượng, hiệu suất cao và đặc biệt là sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến cùng các tính năng an toàn vượt trội. (Nguồn: Geely Global, Electrek).

Nhờ những ưu điểm nổi bật cùng những thế mạnh vượt trội kể trên, Lynk & Co nhanh chóng khẳng định vị thế toàn cầu và trở thành thương hiệu xe hơi uy tín và luôn được yêu thích. Cam kết về chất lượng và dịch vụ của Lynk & Co đảm bảo mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng trên toàn thế giới.