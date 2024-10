Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tạo sức bật giúp nhà nông Thanh Hóa phát triển kinh tế

Đây là tiền đề để xây dựng, duy trì và phát triển các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp, tổ hợp tác, HTX, xây dựng các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa cho biết: Thực hiện chỉ tiêu xây dựng Quỹ HTND do T.Ư Hội Nông dân Việt Nam giao năm 2024, các cấp Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cấp bổ sung ngân sách cho Quỹ HTND. Có 27/27 huyện trên địa bàn tỉnh xây dựng được Quỹ HTND, trong đó có 8 huyện có nguồn vốn Quỹ HTND cấp huyện đạt mức 1 tỷ đồng trở lên. Công tác cho vay vốn thông qua các dự án được tỉnh hội quan tâm.

Từ nguồn vốn Quỹ HTND, nông dân huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đã đầu tư mô hình nuôi dê sinh sản hiệu quả. Ảnh: Lương Hà

Cùng với thực hiện nghiêm túc các quy định, văn bản, hướng dẫn nghiệp vụ vay vốn của T.Ư Hội, tỉnh hội yêu cầu Ban Điều hành Quỹ HTND tỉnh khi triển khai xây dựng dự án phải bám sát vào tình hình thực tế của địa phương, nhu cầu vay vốn của hội viên, nông dân để lựa chọn các dự án phù hợp với từng vùng, miền. Đến nay, dư nợ cho vay Quỹ HTND trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt hơn 64,2 tỷ đồng, cho trên 3.200 lượt hộ vay thực hiện 737 dự án về trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ ngành nghề… đem lại hiệu quả cao.

Trong đó, riêng 6 tháng đầu năm 2024, các cấp Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã giải ngân cho 78 dự án, với nguồn vốn Quỹ HTND gần 38 tỷ đồng cho 649 hộ vay để đầu tư các mô hình liên kết sản xuất, kinh doanh.

Một số điển hình trong công tác cho vay nguồn vốn Quỹ HTND trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá như: Dự án "Trồng cây lá dong mở rộng sản xuất bánh lá răng bừa truyền thống gắn với xây dựng sản phẩm OCOP" tại xã Thạch Long (huyện Thạch Thành) đã góp phần tạo vùng nguyên liệu và sản phẩm bánh lá răng bừa đạt OCOP 3 sao; Dự án "Trồng rau an toàn đạt VietGAP" xã Hoằng Giang (Hoằng Hóa) và Dự án "Trồng rau quả an toàn" xã Vạn Hòa (Nông Cống) đã góp phần xây dựng tạo vùng nguyên liệu rau quả an toàn đạt chuẩn VietGAP cho địa phương…

Ông Trần Bình Quân - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá cho biết: Để nguồn vốn Quỹ HTND được đầu tư đúng đối tượng, phát huy hiệu quả, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo cho các cấp Hội Nông dân thực hiện dự án vay vốn lần đầu yêu cầu 100% các dự án thành lập được tổ hợp tác và tổ hội nông dân nghề nghiệp. Các dự án quay vòng lần 2 phải xây dựng, thành lập được HTX và chi hội nông dân nghề nghiệp. Do đầu tư cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích nên hầu hết các dự án không có nợ quá hạn.

"Nguồn vốn Quỹ HTND đã thực sự phát huy tác dụng thiết thực đối với các hộ nông dân, là một trong những nguồn tín dụng trợ giúp nông dân Thanh Hóa mở rộng sản xuất, xây dựng mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi do Hội Nông dân phát động ngày càng lan toả mạnh mẽ" - ông Quân khẳng định.