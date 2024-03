Nguyễn Đình Bắc từ chối Hà Nội FC để sang... Nhật Bản thi đấu?

Kết thúc trận đấu giữa Hà Nội FC và CLB Quảng Nam trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng lượt đi V.League 2023/2024, đội bóng Thủ đô đã có lời đề nghị chính thức đến CLB Quảng Nam về việc mượn tiền vệ Nguyễn Đình Bắc theo điều khoản có thời hạn 1,5 mùa giải.

Sau cuộc đàm phán giữa đôi bên vào trưa 9/3, CLB Quảng Nam đồng ý để tiền đạo sinh năm 2004 khoác áo đội bóng chủ sân Hàng Đẫy. Theo dự kiến, cầu thủ người Nghệ An sẽ có màn chào sân khán giả Thủ đô vào ngày 12/03 trong cuộc tiếp đón CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại Cúp Quốc gia 2023/2024. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra.

Hà Nội FC ra quyết định gây "sốc" liên quan đến Nguyễn Đình Bắc. Ảnh: Hà Nội FC.

Tối qua (13/3), Hà Nội FC đã bất ngờ ra thông báo ngừng mượn Nguyễn Đình Bắc từ CLB Quảng Nam. Lý do phía đội bóng thủ đô đưa ra là trong quá trình làm việc trực tiếp với nhau, hai bên đã không tìm thấy tiếng nói chung. Do đó, Hà Nội FC quyết định dừng mượn Nguyễn Đình Bắc theo thỏa thuận ban đầu và tiền đạo 19 tuổi người Nghệ An này sẽ quay trở về CLB Quảng Nam thi đấu.

Thực tế, ngày 9/3 vừa qua, Nguyễn Đình Bắc đã có mặt ở Mỹ Đình để tập luyện buổi đầu tiên cùng Hà Nội FC, sau đó anh nhận hợp đồng chi tiết nhưng xin trì hoãn ký với lý do muốn xem kỹ các điều khoản. Trong khi đó, Hà Nội FC sớm công bố trên trang chủ CLB rằng đã đạt thoả thuận mượn Nguyễn Đình Bắc một mùa rưỡi.

Theo tiết lộ, Nguyễn Đình Bắc chỉ muốn gia nhập Hà Nội FC nửa mùa giải, tức hết V.League 2023/2024. Lý do được tiền đạo này đưa ra là cảm thấy thời hạn một mùa rưỡi dài vì lo lắng không được thi đấu, không thích nghi được với đội bóng mới.

Nguyễn Đình Bắc gây ấn tượng trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nhật Bản tại Asian Cup 2024. Ảnh: VFF.

Một đại diện Hà Nội FC cho biết đã giải thích với Nguyễn Đình Bắc rằng, nếu ký nửa mùa thì quá ngắn vì tháng 6/2024 đã hết mùa giải. Việc đề xuất 1,5 năm là thời hạn không quá ngắn, cũng không quá dài và đủ để đôi bên cảm nhận liệu cầu thủ có phát triển được hay không. Tuy nhiên, nguyện vọng của Nguyễn Đình Bắc là muốn trở lại Quảng Nam để tiếp tục cống hiến cho CLB chủ quản, trả ơn các thầy đã nâng đỡ về đội trẻ Quảng Nam sau khi bị loại khỏi lò đào tạo SLNA.

Bên cạnh đó, Nguyễn Đình Bắc cũng không hài lòng khi hợp đồng chưa được ký kết nhưng Hà Nội FC đã công bố trên trang chủ. Hà Nội FC đã chủ quan và tự tin thương vụ sẽ hoàn thành dù ở chưa ký kết chính thức. Đến sáng 12/3, Hà Nội FC gặp Nguyễn Đình Bắc lần thứ ba với hy vọng tiền đạo này ký hợp đồng, qua đó đủ điều kiện thi đấu trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, Nguyễn Đình Bắc vẫn từ chối. Tối 13/3, Hà Nội FC công bố từ bỏ thương vụ Nguyễn Đình Bắc với lý do 2 bên không tìm thấy tiếng nói chung...

Nguyễn Đình Bắc nhận được sự quan tâm từ các CLB Nhật Bản?

Ngay sau khi thương vụ Nguyễn Đình Bắc khoác áo Hà Nội FC đổ bể đã xuất hiện thông tin tiền đạo 19 tuổi này nhận được sự quan tâm từ một số đội bóng tại Nhật Bản. Thực tế, sau màn trình diễn khá ấn tượng trong màu áo ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2024, trong đó nổi bật là ở trận ĐT Việt Nam thua ĐT Nhật Bản 2-4 (Nguyễn Đình Bắc ghi 1 bàn), Nguyễn Đình Bắc đã nhận được sự quan tâm từ các tuyển trạch viên Nhật Bản. Tuy vậy đến lúc này, vẫn chưa có lời đề nghị chính thức nào được đưa ra và mọi thứ vẫn chỉ là tin đồn.