Nguyễn Minh Tùng: “Tòa tháp” 1m86 và phương án cho hàng thủ ĐT Việt Nam

Từng được đánh giá là một hậu vệ rất có tương lai nhờ thể hình tốt, lối chơi máu lửa và khả năng phán đoán, đánh chặn xuất sắc, sớm được gọi lên tuyển U17 Việt Nam, thế nhưng sự nghiệp bóng đá với Nguyễn Minh Tùng chẳng dễ dàng chút nào. Năm 2010, cầu thủ sinh năm 1992 này dính chấn thương đầu gối khá nặng và rồi anh không còn cơ hội lên đội 1 của Thanh Hóa, điều này khiến Minh Tùng rất thất vọng và xin chuyển sang đầu quân cho V.Ninh Bình.

Trung vệ Nguyễn Minh Tùng.

Ở đội bóng đất Tràng An, tưởng như sự nghiệp của Minh Tùng sẽ lên hương khi lúc này, V.Ninh Bình đang là một trong những thế lực lớn ở V.League, đặc biệt là về tài chính. Thế nhưng việc cạnh tranh lại là quá khắc nghiệt do có nhiều trung vệ dày dạn kinh nghiệm hơn. Do vậy, những ngày ở V.Ninh Bình, Minh Tùng gắn với băng ghế dự bị là chính, bất chấp những nỗ lực không ngừng nghỉ trên sân tập. Tuy nhiên, những lần ít ỏi ra sân, trung vệ người Thanh Hóa vẫn thể hiện được tốt các phẩm chất của mình và điều đó giúp anh giữ chỗ ở các đội trẻ quốc gia. Đỉnh cao nhất hẳn là việc được gọi lên đội Olympic Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 17.

Tuy nhiên cái đích với Minh Tùng không chỉ dừng ở đó. Trung vệ có cái chân trái khá hay này luôn muốn được thi đấu nhiều hơn và ở lại V.Ninh Bình, mong muốn này sẽ khó được thực hiện, nhất là vào năm 2014, đội bóng này tuyên bố giải thể bởi scandal bán độ. Minh Tùng may mắn không "dính chàm" và được đem cho HV.An Giang mượn. Thế nhưng phận long đong khiến trung vệ này lại rời đi chỉ sau 4 trận đấu chính thức để cập bến Than Quảng Ninh. Và phải đến lúc này, cơ hội mới thực sự đến với Minh Tùng như anh từng thừa nhận đây mới chính là sự lựa chọn tốt nhất và đúng đắn nhất cho sự nghiệp cầu thủ của mình.

Về với đội bóng đất mỏ, Minh Tùng đã có đất diễn thực sự, được tin tưởng thực sự và anh đã đền đáp lại điều đó bằng tinh thần thi đấu hết mình mỗi khi ra sân. Không chỉ đá trung vệ, anh còn đảm đương luôn cả vị trí hậu vệ trái khi cần. Và có lẽ trong lịch sử bóng đá Việt Nam chưa khi nào có được một hậu vệ cánh trái cao tới 1m86. Ở Than Quảng Ninh, một đội bóng rất sạch và lành, tính cạnh tranh cũng là rất nhiều nhưng Minh Tùng vẫn luôn có được một chỗ đứng nhờ tinh thần phấn đấu không ngừng và điều đó được thể hiện qua việc anh được HLV Toshiya Miura gọi lên đội U23 Việt Nam và ĐTQG trong năm 2014. Và đến khi HLV Phan Thanh Hùng về với Than Quảng Ninh, giá trị của Minh Tùng lại càng được khẳng định và có thể xem là bước nhảy vọt trong sự nghiệp.

Dưới thời tướng Hùng, Minh Tùng thực sự được trọng dụng và đá chính nhiều hơn. HLV người Đà Nẵng thích sự mạnh mẽ, lối chơi quyết liệt, không ngại va chạm và quan trọng là với chiều cao tới 1m86, Minh Tùng luôn biết cách thắng đối thủ trong các pha không chiến. Không chỉ vậy, khả năng lên tham gia tấn công cũng hay của Minh Tùng cũng là những sự lựa chọn về mặt chiến thuật của HLV Phan Thanh Hùng và bằng chứng là anh đã có được 3 bàn thắng cho đội bóng đất Mỏ.

Kết thúc mùa giải 2018, Minh Tùng quyết định trở lại khoác áo đội bóng quê hương Thanh Hóa. Nhờ kinh nghiệm thi đấu dày dạn và chiều cao tốt, anh nhanh chóng chứng tỏ được đẳng cấp của mình và trở thành chốt chặn quan trọng tài hàng thủ. 2 mùa vừa qua, Thanh Hóa liên tục thay đổi Ban huấn luyện, nhưng hàng thủ của họ với "tòa tháp" Minh Tùng thì vẫn duy trì sự ổn định rất lớn. Chính điều này đã giúp đội bóng xứ Thanh trụ lại V.League và nằm trong nhóm những đội để thua ít bàn nhất.

Thi đấu ổn định ở cả Than Quảng Ninh lẫn Thanh Hóa, thế nhưng Minh Tùng lại không có duyên với ĐTQG Việt Nam. Lần gần nhất trung vệ cao 1m86 này khoác lên mình màu áo ĐTQG là ở SEA Games 2015, nơi anh cùng các đồng đội đoạt HCĐ. Kể từ đó đến nay, vì nhiều lý do khác nhau mà Minh Tùng bị lãng quên một cách đầy đáng tiếc.

Phải tới gần đây, khi HLV Park Hang-seo quyết định làm mới ĐT Việt Nam bằng cách đi khắp các sân cỏ Việt tìm kiếm những nhân tố mới ưng ý, cái tên Minh Tùng mới lọt vào "mắt xanh" của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Ông đã quyết định điền tên trung vệ cao 1m86 này vào danh sách triệu tập ĐT Việt Nam tháng 12. Thực tế, hồi tháng 8 vừa qua, Minh Tùng cũng đã có tên trong danh sách triệu tập của HLV Park Hang-seo, thế nhưng vì dịch Covid-19, anh đã lỡ cơ hội tập trung. Lần này, hy vọng Minh Tùng sẽ có một sự trở lại ấn tượng.