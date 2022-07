Clip: Căn nhà 4 tầng ở thành phố Sơn La bất ngờ bị sập tầng 1.

Theo bà Liên, nguyên nhân ban đầu được xác định do ngôi nhà đã được xây dựng cách đây hơn chục năm, gia đình muốn dịch chuyển sang bên cạnh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện sửa chữa do nền đất yếu hoặc mưa bị ngập úng đã khiến tầng 1 bị sụt xuống, rất may không có thiệt hại về người.



Ngôi nhà 4 tầng, tổ 4, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La bất ngờ sập tầng 1. Ảnh: Mùa Xuân

Hiện một số hộ dân sinh sống liền kề căn nhà 4 tầng bất ngờ bị sập tầng 1 đã được sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: Mùa Xuân

"Hiện nay, có hai nhà tiếp giáp trực tiếp với căn nhà bị 4 tầng bị sụt mất tầng 1; tổ công tác của phường Tô Hiệu đã trực tiếp xuống hiện trường để sơ tán người dân tạm thời đến nơi ở an toàn. Khi đánh giá xong mức độ an toàn, sẽ tính toán phương án, nếu ngôi nhà không thể sử dụng và di chuyển được nữa thì sẽ đập phá đi", bà Liên nói.

Sau khi bị sụt mất tầng 1, hiện căn nhà chỉ còn lại 3 tầng. Ảnh: Mùa Xuân

Chị Nguyễn Thị Kim Dung, một hộ dân sinh sống gần đó, chia sẻ: "Vào khoảng hơn 18 giờ tối 29/7, tôi bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn. Khi tôi và mọi người chạy ra xem thì thấy khói bụi bốc lên và sau đó thấy căn nhà 4 tầng bị nghiêng một bên, tầng một bị sập hoàn toàn".

Tầng 1 của ngôi nhà 4 tầng bị sập lún hoàn toàn. Ảnh: Mùa Xuân

Rất may vụ việc xảy ra không có thiệt hại về người. Ảnh: Mùa Xuân

Hiện, UBND phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La đã cảnh báo người dân không đến gần 4 tầng bị sập lún tầng 1. Ảnh: Mùa Xuân

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.