Nguyên nhân nữ sinh lớp 9 ở Gia Lai bị nhóm bạn hành hung

Ngày 23/3, nguồn tin của PV Dân Việt cho hay, UBND huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã có báo cáo về vụ việc một nữ sinh học lớp 9 Trường THCS Lê Qúy Đôn (xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang) bị nhóm bạn cùng trường hành hung.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào sau giờ tan học trưa ngày 12/3 tại khu vực Nghĩa địa thôn Linh Nham (xã Đak Djrăng). Học sinh bị đánh là em N.L.T.H. (học sinh lớp 9B của trường). Có 5 nữ sinh tham gia hành hung em H. và có 3/5 nữ sinh học cùng lớp với em này.

Nữ sinh N.L.T.H. bị nhóm bạn hành hung. Ảnh cắt từ clip

Ngoài ra, còn có 8 học sinh chứng kiến, quay video lại nhưng không có hành động can ngăn.

Qua tìm hiểu, UBND huyện Mang Yang xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc nêu trên là do mâu thuẫn cá nhân, học sinh bị đánh và nhóm học sinh tham gia đánh có nhắn tin nói xấu nhau qua tin nhắn. Tuy nhiên, sự việc chưa được giải quyết nên hẹn nhau gặp mặt để nói chuyện, sau đó xảy ra xô xát, đánh nhau.

Sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám hiệu Trường THCS Lê Quý Đôn đã báo cáo bằng điện thoại và mời Công an xã Đak Djrăng cùng phụ huynh các học sinh có liên quan đến tại phòng họp của nhà trường để phối hợp giải quyết.

Qua quá trình làm việc, các gia đình đã thống nhất tự thỏa thuận khắc phục hậu quả, động viên, thăm hỏi lẫn nhau, hòa giải tránh mâu thuẫn về sau. Hiện tại, em H. đã đi học bình thường.

Đồng thời, nhà trường đã tổ chức quán triệt về tình hình an ninh trật tự, ngăn ngừa tái diễn các hành vi bạo lực đối với học sinh; tổ chức kiểm điểm đối với các học sinh tham gia vụ đánh nhau, đồng thời nhắc nhở, phê bình những học sinh đứng xem, quay video mà không có hành động can ngăn, báo với giáo viên hoặc người lớn để can thiệp.

Liên quan đến vụ việc này, UBND huyện Mang Yang đã nghiêm túc phê bình, chấn chỉnh những thiếu sót trong công tác quản lý đối với Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu trường THCS Lê Quý Đôn, đặc biệt là chậm báo cáo vụ việc nêu trên. UBND huyện yêu cầu Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu trường rút kinh nghiệm sâu sắc sau vụ việc này, đồng thời phối hợp giải quyết sự việc hợp tình, hợp lý tránh gây bức xúc và dư luận không tốt trong xã hội.