Nguyễn Thị Tuyết Dung: Kèo trái mang đến sự khác biệt cho ĐT nữ Việt Nam

Nói đến cầu thủ kỹ thuật bậc nhất của bóng đá nam Việt Nam thời điểm hiện tại, người ta nhắc đến ngay cái tên Quang Hải, còn ở bóng đá nữ thì không ai không biết Tuyết Dung, cô gái sở hữu "kèo trái" khéo léo và từng lập vô số những siêu phẩm cho ĐT nữ Việt Nam.

Tuyết Dung được mệnh danh là Quang Hải phiên bản nữ (Ảnh SPORT).

Ở Asian Cup nữ 2022, Tuyết Dung được giới chuyên môn đánh giá là một trong những người hùng chơi nổi bật nhất giúp ĐT nữ Việt Nam lần đầu tiên giành vé có mặt tại sân chơi World Cup.

Có thể ví Tuyết Dung như Quang Hải phiên bản nữ, bởi cả hai có rất nhiều nét tương đồng, khi cùng đá vị trí tiền vệ, cùng sở hữu kèo trái khéo léo và luôn biết cách tạo ra những siêu phẩm ở những khoảnh khắc quan trọng của trận đấu.

Nói về Tuyết Dung, BLV Quang Huy khẳng định: "Tuyết Dung là cầu thủ chủ chốt, một trong luôn biết cách tạo ra sự khác biệt, đặc biệt phải kể đến là "độc chiêu phạt góc". Cô ấy có đầy đủ những kỹ năng mà ngay cả những cầu thủ nam cũng phải ngưỡng mộ".

Tính tới thời điểm hiện tại, Nguyễn Thị Tuyết Dung đã có 10 năm khoác áo ĐT nữ Việt Nam và là một trong những cầu thủ sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đáng nể. Với 2 lần giành danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam, vô địch giải bóng đá nữ quốc gia cùng Phong Phú Hà Nam, vô địch Đông Nam Á, vô địch SEA Games. Mới đây nhất, Tuyết Dung lại cùng đồng đội tạo nên kỳ tích khi giúp ĐT nữ Việt Nam lần đầu tiên giành vé tham gia World Cup.

Tuyết Dung và những bàn thắng "siêu độc" từ chấm phạt góc

Tuyết Dung với những bàn thắng khiến tất cả phải ngả mũ thán phục (Ảnh SPORT)

Năm 2015, tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á, ĐT nữ Việt Nam đã thắng Malaysia với tỷ số 7-0. Tuyết Dung đã ghi tới 3 bàn thắng, trong đó có 2 bàn từ phạt góc. Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) viết trên trang chủ: "Cô gái Việt Nam đã làm nên chiến tích lớn. Tuyết Dung ghi bàn thắng ngoạn mục từ cú đá phạt góc, sau đó cô ấy ghi thêm 1 bàn thắng nữa tương tự để hoàn thành cú hat-trick. Kinh ngạc hơn khi Tuyết Dung thực hiện 2 bàn thắng phạt góc bằng 2 chân. Bàn đầu tiên bằng chân trái và bàn thứ 2 từ chân phải. Quả thực đó là một điều phi thường trong thế giới bóng đá".

Mới đây, trong trận gặp Myanmar ở lượt trận cuối của bảng C, Tuyết Dung là tác giả của bàn gỡ hòa 1-1 và một lần nữa, bàn thắng lại đến từ cú sút phạt góc cánh phải. Bàn thắng ngay lập tức gây sốt trên mạng xã hội. Trang Twitter AFC Asian Cup gọi bàn thắng của Tuyết Dung là "Bend it like Tuyết Dung" ví như bộ phim Bend it like Beckham về cuộc đời của cựu danh thủ bóng đá Anh - David Beckham.

Ở tuổi 28, Tuyết Dung đang nắm giữ vai trò linh hồn trong lối chơi của ĐT nữ Việt Nam, người góp phần lớn vào những thành công của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia trong 10 năm qua.

Với một phong độ cao và nguồn cảm hứng chơi bóng vô tận, nữ tuyển thủ người Hà Nam chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục bay cao để tỏa sáng ở những hành trình phía trước, mà gần nhất là Sea Games 31 sẽ được tổ chức ở sân nhà vào năm nay và xa hơn là ở sân chơi World Cup.