Nguyễn Trần Duy Nhất "ra đòn như vũ bão", võ sĩ Nhật Bản đổ gục sau... 30 giây

Tại sự kiện ONE Championship: Edge of Greatness (ONE Championship 104) tổ chức vào ngày 22/11/2019 tại Kallang, Singapore, Nguyễn Trần Duy Nhất đối đầu với Yuta Watanabe - một cao thủ đến từ Nhật Bản, từng giành đai ở một số sự kiện đáng chú ý như J-Network, WPMF Super Bantamweight Championships, v.v.

Đây mới chỉ là trận đấu thứ 2 của võ sĩ gốc Nha Trang tại ONE sau chiến thắng trước Azwan Che Wil tại sự kiện Immortal Triumph trước đó 2 tháng. Dẫu vậy, đại diện của chúng ta đã nhanh chóng thích nghi với trận đấu và cho thấy sự lấn lướt của mình.

Khoảnh khắc quyết định của màn thư hùng này đã đến từ rất sớm khi Nguyễn Trần Duy Nhất tung ra cú đá đầy sức nặng, hướng thẳng vào vùng mặt của Watanabe ở hiệp 2. Võ sĩ người Nhật choáng váng, ngã gục ra sàn và không thể tiếp tục thi đấu. Một đòn knock-out không thể chê vào đâu được đến từ "Độc cô cầu bại".

Yuta Watanabe lĩnh trọn cú đá trời giáng của Nguyễn Trần Duy Nhất (Ảnh: ONE)

Đáng chú ý, ngay sau khi trọng tài công bố kết quả với phần thắng thuộc về mình, Nguyễn Duy Nhất đã ngay lập tức quỳ gối, chắp tay cảm ơn đối thủ. Yuta Watanabe cũng đáp lễ, hai bên ôm nhau trước khi đại diện của chúng ta nhận quà từ ban tổ chức.

Hành động đầy cảm xúc của Nguyễn Trần Duy Nhất và Yuta Watanabe sau trận đấu (Ảnh: ONE)

Sau trận đấu kể trên, Chủ tịch của ONE Championship, Chatri Sityodtong, đã không ngần ngại ca ngợi màn trình diễn của Nguyễn Trần Duy Nhất: "Tôi ấn tượng với màn trình diễn của Nguyễn Trần Duy Nhất. Anh ấy toàn có những chiến thắng knock-out. Trong trận đấu với Yuta Watanabe, Nguyễn Trần Duy Nhất thực hiện cú đá vòng cầu đánh bại đối thủ rất đẹp. Tôi tin võ sĩ này đang trên đường trở thành ngôi sao lớn tại ONE Championship".

Tài khoản ONE Championship Thailand ngỡ ngàng trước cú đá của Nguyễn Trần Duy Nhất: "Niềm hy vọng của võ thuật Việt Nam, Nguyễn Trần Duy Nhất tung ra cú đá ở giây thứ 30 của hiệp 2, hạ gục võ sĩ Nhật Bản Yuta Watanabe. Đây là 1 trong 5 pha hạ đo ván đáng chú ý nhất trong 3 tháng cuối năm".

Nguyễn Trần Duy Nhất hạ knock-out Yuta Watanabe