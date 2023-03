Nhà cộng đồng tránh lũ - Công trình văn hóa an toàn cho người dân

Đây là công trình thứ 5 trong chương trình tài trợ xây dựng 13 căn nhà tránh lũ tại 06 tỉnh thường xuyên gặp thiên tai lũ lụt (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam) của BIDV.



BIDV khởi công xây dựng nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ

Hơn 2 năm sau trận lũ lụt lịch sử xảy ra, cuộc sống của người dân ở thôn Lộc An, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình đang dần đi vào ổn định. Gia đình bà Nguyễn Thị Ty, một trong những hộ bị lũ cuốn mất nhà, tài sản đơn sơ của gia đình bà sau trận lũ lịch sử đã không còn gì lưu lại có thể sử dụng. Nhờ sợ hỗ trợ của chính quyền địa phương và bà con lối xóm, các nhà tài trợ, gia đình bà Ty đã xây lại được ngôi nhà mới. Mặc dù, sống trong ngôi ngôi nhà mới nhưng ký ức về những trận lũ chồng lũ chưa từng có vẫn khiến bà vẫn chưa hết bàng hoàng. Trận lũ tháng 10/2020 tại Lệ Thủy, Quảng Bình được ghi nhận là trận lũ có đỉnh lũ cao nhất trong vòng 60 năm trở lại đây. Sống tại vùng rốn lũ của tỉnh Quảng Bình, dù đã quen với mỗi mùa lũ đến, nước dâng trắng đồng, nhưng những thiệt hại nặng nề về tài sản cũng khiến gia đình ba Ty cũng như nhiều hộ gia đình khác nơi đây gặp rất nhiều khó khăn để bắt đầu ổn định lại cuộc sống sau khi lũ qua đi. Khi đoàn công tác đến thăm, gia đình ông Lê Đình Tâm – thôn Lộc An đang gia cố những tấm ván gác xép trên nóc nhà – công tác chuẩn bị để bảo vệ an toàn tài sản, người khi mùa lũ đến. Sống trong vùng lũ, gia đình ông Tâm, bà Ty và hầu hết người dân ở thôn Lộc An đều thấu hiểu sự nguy hiểm khi mùa mưa bão đến và luôn mong muốn có một công trình tránh lũ an toàn.

Trước những tác động của thiên nhiên khắc nghiệt, chứng kiến cảnh những làng quê tan hoang, người dân nghèo bị thiệt hại tài sản quý sau mỗi mùa lũ về, BIDV đã có ý tưởng triển khai xây dựng chuỗi nhà cộng văn hóa cộng đồng tránh lũ cho các tỉnh thường xuyên gặp thiên tai bão lũ. Công trình được xây dựng với những công năng chính: trong điều kiện bình thường, đây là nơi hội họp, giao lưu văn hóa, thể dục, thể thao cho người dân; Khi vào mùa bão lũ dâng cao, công trình là nơi tránh trú bảo vệ an toàn, tài sản tính mạng cho người dân vùng lũ. Công trình được xây dựng trên nền đất cao, có đầy đủ nhà vệ sinh, bếp nấu để người dân sinh hoạt thuận tiện trong thời gian tránh lũ. Những ngôi nhà tránh lũ được BIDV ưu tiên tài trợ tại các tỉnh khu vực miền Trung, nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng do thiên tai bão lũ với chi phí tài trợ xây dựng là 2.5 tỷ đồng/nhà.

Công trình nhà tránh lũ đầu tiên BIDV hoàn thành xây dựng tại thôn Trung Thành, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh vào tháng 2/2022, đến nay đang được sử dụng hiệu quả cả trong điều kiện bình thường và khi vào mùa lũ.

Năm 2023, BIDV tiếp tục khởi công xây dựng chuỗi nhà cộng đồng tránh lũ tiếp theo tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam. Bên cạnh đó, BIDV cũng phối hợp đối tác chiến lược Ha Na khởi công xây dựng 8 nhà cộng đồng tránh lũ tại các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

Ông Trần Xuân Hoàng - Ủy viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn BIDV - cho biết:

"Nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ xã An Thủy được khởi công xây dựng và dự kiến hoàn thành trước mùa lũ năm 2023 trước hết là mục tiêu tránh trú an toàn, bảo vệ tính mạng cho người dân, ngoài ra, đó là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng của nhân dân, góp phần xây dựng tình đoàn kết của bà con nhân dân địa phương".

Công trình Nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ tặng người dân xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình được khởi công xây dựng theo mẫu thiết kế Nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ của BIDV với tổng mức đầu tư 2,5 tỷ đồng, được xây dựng 2 tầng với diện tích sàn 500 m2, sức chứa khoảng 250 người. Với mức đỉnh lũ lịch sử năm 2020, công trình sẽ được xây dựng cao trình cao hơn đỉnh lũ đã được ghi nhận, đảm bảo an toàn khi lũ về.

Ông Lê Văn Quyết - Chủ tịch UBND xã An Thủy - chia sẻ: "Xã An Thủy có địa hình ven biển hẹp và thấp (một bên giáp với Tây Lào, một bên là biển Đông), vào mùa mưa lũ thường bị ngập úng, gây chia cắt, nhiều hộ dân bị cô lập, phải di dời; một số nhà ở các hộ trong thôn chưa kiên cố, không đảm bảo an toàn khi mưa bão... Do đó, khi nhận được sự quan tâm của BIDV, bà con nhân dân xã An Thủy cảm thấy rất ấm lòng và mong mỏi công trình sớm hoàn thành để bà con yên tâm hơn, không còn lo lắng tìm chỗ tránh trú mỗi mùa mưa bão về...".

Với người dân bà con thôn Lộc An, ngày lễ khởi công công trình là ngày vui chung của toàn thể thôn dân. Theo bà Ngô Thị Thẹo – thôn Lộc An cho biết "có được ngôi nhà cộng đồng tránh lũ như vậy thì bà con sẽ đỡ vất vả, an toàn hơn nhiều khi lũ về."

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Phan Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình - gửi lời cảm ơn sâu sắc tới BIDV vì đã có những đóng góp hiệu quả, tích cực vào sự phát triển kinh - xã hội nói chung và hoạt động vì cộng đồng nói riêng trên địa bàn tỉnh trong suốt thời gian qua; đồng thời mong muốn BIDV tiếp tục đồng hành, chia sẻ cùng tỉnh Quảng Bình nhằm đảm bảo đời sống của người dân được ổn định và ngày càng phát triển.

Xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ là chương trình vì cộng đồng được BIDV quan tâm đầu tư thực hiện, đồng thời là hành động thực hiện cam kết của BIDV đối với kết quả đóng góp của vận động viên tham gia Giải chạy "BIDVRUN - Cho cuộc sống Xanh". BIDV mong muốn góp phần giảm thiểu tác động của thiên tai lũ lụt, biến đổi khí hậu đến đời sống người dân và góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.