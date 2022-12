2 sản phẩm của BIDV nhận giải thưởng Tin dùng Việt Nam 2022

BIDV iBank là ứng dụng Ngân hàng điện tử của BIDV dành cho các khách hàng tổ chức trên cả 2 kênh Internet và Mobile. BIDV iBank cung cấp hệ sinh thái dịch vụ ngân hàng trực tuyến đa dạng, đáp ứng các nhu cầu cho khách hàng tổ chức với các dịch vụ chính về tài khoản (vấn tin tài khoản, vấn tin giao dịch chuyển tiền quốc tế đi và đến…); thanh toán (chuyển tiền trong nước, chuyển tiền quốc tế, thanh toán lương, thanh toán theo bảng kê, thanh toán hóa đơn…); quản lý khoản phải thu, phải trả (thu hộ qua tài khoản định danh, gửi dữ liệu thanh toán hóa đơn online); tài trợ thương mại và ngoại hối (mua bán ngoại tệ, dịch vụ tài trợ thương mại); quản lý thanh khoản (điều chuyển vốn tự động, dịch vụ kiểm soát dòng tiền)….

Bà Phan Thị Thanh Nhàn – Giám đốc Trung tâm thẻ - đại diện BIDV nhận giải thưởng dành cho "Giải pháp ứng dụng xác thực Căn cước công dân Chip trong giao dịch tại ATM đa năng".

"Ứng dụng xác thực Căn cước công dân Chip trong giao dịch tại ATM đa năng" là giải pháp do BIDV - là ngân hàng đầu tiên phối hợp Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân - Bộ Công An (Trung tâm RAR) triển khai thành công. Việc xác thực và đối chiếu thông tin qua CCCD chip giúp cho giao dịch tài chính của khách hàng được thực hiện đơn giản, thuận tiện, an toàn, nhanh chóng và hoàn toàn tự động. Đồng thời, CCCD chip hỗ trợ ngân hàng trong quá trình xác thực khách hàng, giảm thời gian tác nghiệp của cán bộ, loại bỏ các rủi ro giả mạo, sai sót trong quá trình tác nghiệp so với kiểm tra đối chiếu chứng minh thư thông thường.

Bà Đỗ Thị Thanh Huyền – Giám đốc Ban Chính sách sản phẩm bán buôn – đại diện BIDV nhận giải thưởng dành cho sản phẩm "BIDV iBank – Ngân hàng số dành cho khách hàng doanh nghiệp".

Tin Dùng Việt Nam là sự kiện thường niên do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức, nhằm công bố những sản phẩm, dịch vụ do độc giả tín nhiệm, lựa chọn. Chương trình được khởi xướng và duy trì từ năm 2006 đến nay. Trong khuôn khổ chương trình năm nay với chủ đề "Nền tảng số củng cố niềm tin", Ban tổ chức tiến hành khảo sát và công bố TOP 100 Sản phẩm – Dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 2022 thuộc các nhóm ngành như: Chăm sóc sức khỏe; Ngân hàng, Tài chính, Bảo hiểm; Dịch vụ du lịch, khách sạn – Khu nghỉ dưỡng; Thương mại điện tử, chuỗi bán lẻ; Sản phẩm công nghệ số, Giáo dục….