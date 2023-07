Nhà đầu tư "nặng đầu" vì nhà phố thương mại ế ẩm, khó mua bán và cho thuê

Tìm khách mua nhà phố như "mò kim đáy bể"

Từng là một trong những phân khúc thu hút nhiều nhà đầu tư "lao" vào săn tìm cơ hội kinh doanh nhưng khi thị trường đóng băng, nhà phố thương mại (shophouse) lại trở thành "gánh nặng" cho các nhà đầu tư khi "giữ không xong, bán không được".

Chị Phạm Thanh Mai (47 tuổi, ngụ quận 3, một nhà đầu tư bất động sản) chia sẻ, từ đầu năm 2021, chị mua 1 shophouse tại dự án căn hộ chung cư của một chủ đầu tư nổi tiếng. Dự án xây dựng trên địa bàn quận 7, TP.HCM. Chị Mai mua sản phẩm giá khoảng 15 tỷ đồng vì kỳ vọng có thể bán và cho thuê lại.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch Covid-19 và kinh tế khó khăn, nhiều công trình bất động sản xây dựng chậm lại. Một số phải nằm "đắp chiếu" vì chủ đầu tư hết tiền. Chị Mai cố gắng tìm khách để bán căn shophouse trên nhưng không được. Hàng tháng, chị vẫn phải trả ngân hàng cả gốc lẫn lãi hàng chục triệu đồng.

Khi thị trường đóng băng, nhà phố thương mại (shophouse) lại trở thành "gánh nặng" cho các nhà đầu tư. Ảnh: Gia Linh

"Gần 3 tháng nay, tôi đã nhờ các sàn giao dịch, rao bán giúp căn shophouse trên, cắt lỗ đến 15%, chỉ mong lấy lại được tiền để giải quyết công việc. Nhưng vẫn chưa thể tìm được khách mua", chị Mai thông tin.

Cũng đang chào bán 1 căn shophouse tại dự án New Galaxy Dĩ An (giáp TP.Thủ Đức), anh Cao Trung Hiếu (ngụ Bình Thạnh) cho biết, anh mua shophouse tại dự án trên với giá hợp đồng 5,1 tỷ, đã thanh toán 45%. Nhưng do kẹt tiền nên muốn bán lại với giá hợp đồng. Tuy nhiên, rao bán từ tháng 2 đến nay đã hơn 6 tháng vẫn chưa có ai chốt mua. Đặc biệt, một số môi giới thì tìm cách liên hệ ép giá thấp, muốn anh Hiếu bán cắt lỗ để sớm ra được hàng.

"Nếu chọn phương án bán căn shophouse ngay bây giờ, tôi tính sẽ lỗ khoảng gần 20% so với lúc mua. Ban đầu, phương án là 2023 chủ đầu tư sẽ giao nhà, cả cụm chung cư 6 block chắc chắn kinh doanh sẽ rất tốt. Nhưng đến nay chủ đầu tư lại nói lùi thời gian tới năm 2024-2025 mới bàn giao được dự án. Tôi không thể gồng gánh thêm nên buộc phải tìm khách bán", anh Hiếu cho hay.

Nhà đầu tư cho thuê rẻ để cầm cự

Theo khảo sát của Dân Việt, hiện nay trên địa bàn TP.HCM rất nhiều nhà phố thương mại đang bỏ ngỏ để tìm khách thuê. Đơn cử, trên địa bàn đường Đào Trinh Nhất (phường Linh Tây, TP.Thủ Đức), hoàng loạt các căn nhà phố thương mại đang dán biển cho thuê, bán hoặc chuyển nhượng.

Anh Thanh Hùng (nhà đầu tư địa ốc) cho biết giai đoạn năm 2022, với căn nhà phố, shophouse diện tích 300m2 sàn (3 tầng) sẽ có giá từ 25-35 triệu đồng/tháng và nếu bán chuyển nhượng cũng phải có giá trên 13 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ 3 tháng qua, khi thị trường bất động sản chịu ảnh hưởng nặng nề, khách thuê trả shophouse, thì những căn shophouse chỉ cho thuê ở mức 19-25 triệu đồng/tháng.

Nhiều nhà đầu tư chật vật rao bán shophouse. Ảnh: Gia Linh

Một số shophouse nằm ở vị trí đông đúc dân cư, thuận lợi kinh doanh nhưng cũng treo biển cho thuê thời gian dài không có khách. Thậm chí, tại nhiều khu đô thị như Vạn Phúc City (TP.Thủ Đức) rất nhiều người chào cho thuê nhà phố thương mại nhưng vẫn không tìm được khách thuê.

Trong khi đó, anh Trần Văn Nam (cũng là nhà đầu tư) chia sẻ: "Tôi cùng chị gái chung tiền mua 1 căn shophouse của nằm trên đường B2, trong khu Sala, TP.Thủ Đức, khu vực trên có những tuyến đường được mệnh danh là cho thuê nhà thương mại, văn phòng nổi tiếng đắt giá. Nhưng sau 2 năm tôi vẫn chưa thu hồi lại được bao nhiêu vốn, cách đây 1 tháng thì chủ thuê đã trả mặt bằng".

Theo anh Nam, ban đầu anh kỳ vọng sẽ có dòng tiền ổn định từ việc cho thuê. Song mọi thứ lại hoàn toàn trái ngược với dự tính của nhà đầu tư này. Thời gian đầu, anh Nam cũng cho thuê được với giá hơn 12 triệu đồng/tháng. Nhưng khách thuê vừa trả nhà khiến anh phải cân nhắc phải giảm giá thuê hơn nữa để có khách hàng.

Các chủ đầu tư cân nhắc lại giá thuê, giảm tối đa để tìm khách. Ảnh: Gia Linh

Ông Nguyễn Hồng Hải - Chủ tịch VNO cho biết: "Nhà phố thương mại là một trong những phân khúc thu hút được nhà đầu tư. Tuy nhiên, chi phí mua sản phẩm bất động sản trên ngay từ ban đầu đã rất cao, nên người mua luôn mong muốn bán hoặc cho thuê lại với giá cao để đạt được lợi nhuận từ sản phẩm".

"Với thời buổi kinh tế khó khăn như hiện tại, do kinh doanh ế ẩm, việc trả lại mặt bằng là giải pháp được nhiều người thuê lựa chọn. Mặc dù nhu cầu tìm thuê mặt bằng kinh doanh tại thời điểm này vẫn cao nhưng nhiều chủ nhà không đồng ý giảm giá mặc dù đã để trống trong thời gian dài, điều này làm cho các mặt bằng như shophouse không tìm được khách hàng", ông Hải nhận định.

Cũng theo ông Hải, với phân khúc nhà phố thương mại, các chủ đầu tư giai đoạn này nên cân nhắc lại giá thuê, giảm tối đa để cầm cự trong thời kỳ khó khăn. Còn muốn bán, nhà đầu tư cũng cần chờ có thanh khoản thị trường hoặc bán với giá hợp lý.