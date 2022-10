Nhà Khang Điền (KDH) đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 16% năm 2022, cổ tức dự kiến 10%

Theo Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã KDH) đặt mục tiêu doanh thu năm 2022 đạt 4.000 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế 1.400 tỷ đồng, tương ứng tăng 7% và 16% so với năm trước. Tỷ lệ cổ tức năm 2022 dự kiến 10%.

Về định hướng kinh doanh năm 2022, Nhà Khang Điền lên kế hoạch hoàn tất xây dựng và triển khai kinh doanh các Dự án ở TPHCM như The Classia tại phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức với quy mô 4,3 ha, triển khai xây dựng và kinh doanh Dự án The Privia tại phường An Lạc, Quận Bình Tân với quy mô 1.8ha. Ngoài ra, Công ty sẽ triển khai xây dựng Dự án Clarita tại phường Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức với quy mô 5,8 ha...

Năm 2021 trước đó, Nhà Khang điền ghi nhận doanh thu thuần hơn 3.738 tỷ đồng, giảm 18% so cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế hơn 1.202 tỷ đồng, tăng 4% so với năm trước. Với kết quả này, công ty mới thực hiện 78% kế hoạch doanh thu nhưng đã kịp hoàn thành mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Nhà Khang Điền dự kiến sẽ chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu. HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành hơn 64 triệu cổ phiếu để trả cổ với tổng giá trị phát hành gần 643 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2021.

Ngoài ra, Nhà Khang Điền cũng dự kiến phát hành 9,6 triệu cổ phiếu ESOP nhằm mục đích bổ sung nguồn vốn kinh doanh. Giá phát hành 24.000 đồng/cổ phiếu (thấp hơn 55% so với thị giá) tương ứng số tiền thu về dự kiến hơn 230 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022.