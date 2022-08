Nhà máy thịt lợn Tyson của Mỹ bị đình chỉ xuất khẩu sang Trung Quốc. (Nguồn: News Times)

Theo USDA, lệnh đình chỉ này có hiệu lực từ ngày 29/8. Cả USDA và nhà máy thịt lợn Tyson đều không cho biết lý do xuất khẩu sang Trung Quốc từ nhà máy Tyson Fresh Meats bị tạm dừng.

Trong một tuyên bố với Reuters, nhà máy chế biến thịt lợn của Tyson Foods Inc cho biết: "Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với Dịch vụ Thanh tra và an toàn thực phẩm của USDA để đảm bảo rằng tất cả thực phẩm của chúng tôi đều tuân thủ đầy đủ các yêu cầu an toàn của chính phủ.

Chúng tôi tự tin rằng, sản phẩm của mình an toàn, hy vọng các cuộc tham vấn giữa chính phủ Mỹ và Trung Quốc sẽ giải quyết được vấn đề này".

Trước đây, Bắc Kinh đã cấm nhập khẩu thịt từ các nhà máy chế biến khác nhau ở một số quốc gia do lo ngại sự lây lan của dịch Covid-19. Hầu hết các cơ quan y tế toàn cầu đều cho biết, nguy cơ virus lây lan trên các bề mặt là rất thấp.

Vào năm 2020, Tyson cho biết, nhà máy của họ ở bang Indiana có hơn 2.200 nhân viên và sản xuất 3 triệu pound (907.185 kg) thịt lợn mỗi ngày.