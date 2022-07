Nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới TSMC công bố lợi nhuận kỷ lục

Cụ thể, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới, đã công bố lợi nhuận ròng kỷ lục trong quý II, giúp xoa dịu lo ngại về nhu cầu yếu do lạm phát cao và sự tồn kho của nguồn chip trên thị trường.

Trước mắt, đây là một số con số quan trọng trong ba tháng của quý II kết thúc vào ngày 30 tháng 6 mà TSMC có được:

• Doanh thu 534,14 tỷ đô la Đài Loan (18,16 tỷ đô la Mỹ), tăng 43,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này đánh bại mức trung bình 524,02 tỷ đô la Đài Loan từ ước tính của các nhà phân tích do Refinitiv tổng hợp.

• Thu nhập ròng 237,03 tỷ đô la Đài Loan, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt dự kiến. Đây là một quý kỷ lục về thu nhập ròng của TSMC.

Công ty là nhà cung cấp chip quan trọng nhất của Apple , cho biết họ dự kiến doanh thu sẽ đạt từ 19,8 tỷ USD đến 20,6 tỷ USD trong quý 3, tăng từ 14,8 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận của công ty tăng vọt hơn 76% để ghi nhận trong quý từ tháng 4 đến tháng 6. Ảnh: @AFP.

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành TSMC, CC Wei nói rằng Wei cho biết: "Sau hai năm nhu cầu ở tại nhà do đại dịch gây ra, sẽ mất vài quý để cân bằng lại lượng hàng tồn kho ở mức lành mạnh hơn và chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho các kịch bản khó khăn nếu cần thiết".

Trong khi đó, Wei cho biết nhu cầu bán dẫn từ các nhà sản xuất điện thoại thông minh, nhà sản xuất máy tính và các công ty bán thiết bị điện tử tiêu dùng khác đang bắt đầu giảm dần do lo lắng về lạm phát và suy thoái gia tăng. TSMC và các công ty khác đã sản xuất quá nhiều chip cho thiết bị điện tử cá nhân và Wei dự đoán sẽ mất ít nhất đến năm 2023 để bán hết lượng chip thừa trên thị trường. Và nguồn cung dư thừa có thể giúp giảm giá.

Công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan cũng cảnh báo sẽ cắt giảm chi tiêu cho việc mở rộng so với dự đoán ban đầu, phản ánh sự không chắc chắn về nhu cầu điện tử khi đối mặt với suy thoái toàn cầu tiềm ẩn. TSMC cho biết chi tiêu vốn của họ trong năm nay sẽ giảm dần mức thấp hơn so với đề xuất trước đó, tương đương 40 tỷ đô so với 44 tỷ đô la, với một số chi phí được đẩy sang năm sau.

Chung quy lại, kết quả và triển vọng mạnh mẽ nhưng thận trọng trong chi tiêu cho thấy con đường cẩn thận mà các nhà sản xuất chip đang đi vào thời điểm lo ngại về giá cả tăng và tác động đến nhu cầu của người tiêu dùng, cũng như nguồn cung chip bị biến động.

Nhà phân tích Charles Shum của Bloomberg Intelligence cho biết: "Mặc dù triển vọng tăng trưởng doanh số của TSMC vẫn mạnh mẽ, nhưng điều đó không thể xua tan nỗi lo của chúng tôi rằng tăng trưởng ngành bán dẫn hoặc đúc chip khó có thể mà đạt đến đỉnh điểm. "Việc điều chỉnh chi tiêu đầu tư của công ty 'đẩy ra ngoài' cộng với các hành động điều chỉnh hàng tồn kho của khách hàng là hai tín hiệu mạnh mẽ".

Trước đây, gã khổng lồ Đài Loan nhấn mạnh họ sẽ tiến hành các kế hoạch xây dựng các nhà máy ở nước ngoài, bao gồm cả một cơ sở được hình dung ở Arizona trị giá 12 tỷ USD mà chính quyền Trump ca ngợi là một chiến thắng trong nỗ lực đưa ngành sản xuất chip tiên tiến trở lại Mỹ. Nhưng các giám đốc điều hành cảnh báo chi phí đã được chứng minh là rất cao và TSMC cần phải tìm cách để giảm chi phí đó, bao gồm cả thông qua trợ cấp liên bang.

Công ty cũng cho biết lạm phát đặt ra một thách thức, lặp lại các bình luận từ Intel Corp (INTC.O) , công ty cho biết họ đang có kế hoạch tăng giá chip vì chi phí tăng. Vào tháng 5, tờ nhật báo kinh doanh Nikkei của Nhật Bản cho biết, TSMC đã cảnh báo khách hàng lần thứ hai trong vòng chưa đầy một năm rằng họ có kế hoạch tăng giá.

Sức tăng trưởng chung của thị trường chip đã giảm mạnh trong năm nay trong bối cảnh vô số lo lắng, bao gồm gián đoạn chuỗi cung ứng, chiến tranh Nga-Ukraine và chi phí nguyên vật liệu tăng. Tháng trước, nhà sản xuất chip Micron của Mỹ đã cảnh báo về nhu cầu đối với các sản phẩm điện tử tiêu dùng đang giảm dần. Nhưng nhìn chung, kết quả của TSMC đã giải tỏa một số lo lắng trên thị trường chip và đặc biệt là các đồn đoán xung quanh bản thân công ty.

Sze Ho Ng, nhà phân tích tại China Renaissance, nói với đài CNBC: "Tôi có thể nói rằng TSMC là một lãnh địa của riêng họ, với một con hào được xây dựng tốt". Ông nói rằng kết quả quý II của TSMC vừa công bố gợi ý rằng họ sẽ "tiếp tục tăng trưởng ngay cả trong bối cảnh thị trường chip nói chung đang đi xuống" với kịch bản biến động khó mà lường trước được.

TSMC sản xuất chip cho các công ty khác và có một số quy trình sản xuất tiên tiến nhất trên thế giới. Công ty cho biết họ nhận thấy sự yếu kém trong thị trường tiêu dùng như điện thoại thông minh và PC nhưng hoạt động cung cấp chip trong kinh doanh ô tô và trung tâm dữ liệu của họ vẫn "ổn định". Sự tự tin của TSMC một phần dựa trên việc tăng doanh số bán các sản phẩm bao gồm trung tâm dữ liệu và ứng dụng internet. Điều này đã khiến công ty bớt phụ thuộc vào các thiết bị điện tử truyền thống như điện thoại thông minh.

Nhà sản xuất chip TSMC tăng triển vọng doanh thu nhưng cảnh báo áp lực lạm phát. Ảnh: @AFP.

Kistine Lau, nhà phân tích tại công ty nghiên cứu đầu tư Third Bridge cho biết: "Ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu đang chứng kiến mức tồn kho tăng lên trong bối cảnh nhu cầu cuối cùng yếu đi. Việc cắt giảm đơn đặt hàng và giảm dự báo nhu cầu đang trở nên phổ biến hơn". Lau nói thêm rằng TSMC không miễn nhiễm với những lo ngại này nhưng lưu ý rằng họ vẫn tiếp tục "có vị thế vững chắc do sự tập trung doanh thu vào các nút thắt hàng đầu và cơ sở khách hàng đa dạng".

Tương tự, Mark Li, một nhà phân tích chất bán dẫn tại nhà nghiên cứu Sanford C. Bernstein, cho rằng nếu tình huống xấu nhất của một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu xảy ra, nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến TSMC. "Nếu điều gì đó tồi tệ xảy ra, TSMC sẽ phải phản ứng với các biện pháp kiểm soát chi tiêu vốn và chi phí hoạt động nhanh chóng".

Cổ phiếu của TSMC đã giảm khoảng 23% cho đến nay trong năm nay - định giá công ty ở mức 408,3 tỷ USD - so với mức sụt giảm 35% trong chỉ số Philadelphia Semiconductor (.SOX) .