Nhà thiết kế trẻ Huỳnh Thành Phát mang "Khởi sắc" đến Destination Runway Fashion Week 2024

Bộ sưu tập thời trang "Khởi sắc" của Thành Phát. Hình: Team Kiếng Cận

Với chủ đề The Children Of The Sun - Những đứa con của mặt trời, Destination Runway Fashion Week mở đầu năm 2024 mới đây là show diễn thời trang trẻ em đẳng cấp, quy tụ các nhà thiết kế tài năng và các mẫu nhí chuyên nghiệp.

Bộ sưu tập (BST) "Khởi sắc" lấy cảm hứng từ chính cuộc sống của nhà thiết kế Thành Phát, như lời khẳng định của bản thân, rằng mỗi người đều có quyền tự tin vào chính mình và theo đuổi ước mơ riêng.

BST "Khởi sắc" được trình diễn bởi các người mẫu tuổi teen chuyên nghiệp, tự tin thể hiện cá tính và phong cách của mình.



Người mẫu Jessica Thạch

Màn trình diễn có nhiều năng lượng tích cực lan tỏa từ các model Jessica Thạch, model Trịnh Minh Anh, model Nhật Lâm, truyền tải thông điệp về việc trân trọng sự khác biệt và khuyến khích mỗi người tự tin thể hiện bản thân.

Người mẫu Nhật Lâm

Thông qua màn trình diễn, các người mẫu truyền tải thông điệp về tình yêu thương, sự chấp nhận và tôn trọng dành cho mọi người qua BTS "Khởi sắc" của NTK Thành Phát.

Nhà thiết kế Thành Phát chào khán giả cùng dàn người mẫu

BST "Khởi sắc" của nhà thiết kế Thành Phát đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới mộ điệu. Các thiết kế được đánh giá cao bởi sự sáng tạo, độc đáo và phù hợp với chủ đề của DRFW.