Nhắc đến chuyện gì mà Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh nếu bị động là thua?

Mức độ an toàn, an ninh của Thủ đô ngày càng được nâng cao

Thông tin từ Công an TP.Hà Nội, vừa qua Ban Chỉ đạo Chương trình 09 Thành ủy Hà Nội thực hiện Chương trình 09/CTr-TU ngày 17/3/2021, của Thành ủy về "Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn thành phố", đã họp đánh giá kết quả năm 2022, triển khai kế hoạch công tác năm 2023. Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh - Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì.

Trình bày báo cáo của Ban Chỉ đạo tại phiên họp, đại diện lãnh đạo Công an TP.Hà Nội – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cho biết, trong năm 2022 vừa qua, cả 19/19 nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Chỉ đạo đề ra (như xây dựng các đề án, chuyên đề, nhóm các nhiệm vụ định kỳ…) đều được các đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, có một số nhiệm vụ chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan, tạm hoãn 7 nhiệm vụ, lược bỏ 1 nhiệm vụ. Báo cáo đề cập sâu đến kết quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn thành phố.

Trong đó, Công an TP.Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô cùng các đơn vị liên quan đã triển khai rất nhiều biện pháp, giải pháp để tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh toàn diện; chú trọng, đẩy mạnh xã hội hóa công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật…

Theo báo cáo, năm 2022 cả 19/19 nhiệm vụ trọng tâm Ban Chỉ đạo đề ra đều được nghiên cứu, triển khai thực hiện. Ảnh: CACC

Nhờ đó, an ninh Quốc gia trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, ổn định; không để xảy ra khủng bố, phá hoại.

Tội phạm về TTXH được kiềm chế, kéo giảm sâu so với 2019 và là một trong những địa phương đứng đầu cả nước về tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao 87,3%. Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt 90,17%, đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra…

Nhìn chung, qua thực hiện Chương trình 09 của Thành ủy, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ Thủ đô đạt nhiều tiến bộ, đổi mới, sáng tạo trong cách làm, tổ chức thực hiện. Tiềm lực quốc phòng, an ninh được quan tâm đầu tư. Mức độ an toàn, an ninh của Thủ đô ngày càng được nâng cao…

Dù vậy, vẫn còn nhiều hạn chế được chỉ ra, bao gồm cả những tồn tại do nguyên nhân chủ quan như một số cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cơ quan đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác này, thậm chí một số còn lúng túng trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình số 09 của Thành ủy Hà Nội, trong năm 2023, Ban Chỉ đạo chương trình đề ra 6 nhóm nội dung trọng tâm. Trong đó, gắn việc thực hiện Chương trình 09 với triển khai thực hiện 2 Chỉ thị số 18, 19 ngày 22/12/2022 của Thành ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023; quan tâm đầu tư nguồn lực Nhà nước, đồng thời huy động rộng rãi sức mạnh của nhân dân và các nguồn lực bên ngoài vào sự nghiệp đảm bảo quốc phòng, an ninh, TTATXH...

"Nếu bị động là thua"

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh - Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 09 đánh giá cao những kết quả mà Ban Chỉ đạo đã đạt được trong năm 2022, thể hiện bằng những sản phẩm cụ thể có thể đo lường được. Đây chính là tiền đề, cơ sở vững chắc để tiếp tục thực hiện hiệu quả trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Đồng tình với những hạn chế, khó khăn vướng mắc và các kiến nghị, đề xuất được đưa ra tại hội nghị, Trưởng ban Chỉ đạo đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo phải sát sao trong chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị mình phụ trách, lĩnh vực phụ trách để đảm bảo tiến độ nội dung công việc đề ra.

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu phải chủ động với mọi tình huống trong công tác. Ảnh: CACC

Đặc biệt, phải nâng cao hơn nữa chất lượng dự báo, phân tích, đánh giá và xử lý tình hình để chủ động trong mọi tình huống.

"Quan trọng nhất là phải chủ động, không được bị động, với công tác này nếu bị động là thua" - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhấn mạnh.

Cũng theo Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, cần phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy chính quyền cơ sở đối với công tác quốc phòng, an ninh và có biện pháp kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện.

Về nhiệm vụ cụ thể, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh đặc biệt lưu ý đến công tác tăng cường công tác đảm bảo an ninh, TTATXH.

Dẫn ví dụ về việc lực lượng công an đẩy mạnh xử lý vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, không chỉ giúp giảm tai nạn giao thông mà còn giảm thiểu nhiều vấn đề khác liên quan đến an ninh trật tự.

Do đó, cần tiếp tục đề ra nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo chuyển biến tích cực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với nhiệm vụ tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, TTATXH trong tình hình mới.