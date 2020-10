Nhạc sĩ Lê Quang phẫu thuật cắt bàn chân phải: Vợ đau lòng, dàn sao Việt lo lắng

"Tôi biết mọi người khi nghe tin anh Quang cắt bỏ chân thì rất đau lòng. Nhưng đây là phương án tốt nhất cho anh ấy", vợ nhạc sĩ Lê Quang tâm sự.

Thông tin nhạc sĩ Lê Quang phải phẫu thuật cắt chân do biến chứng tiểu đường khiến bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ không khỏi lo lắng. Ca sĩ Cam Thơ - vợ nhạc sĩ Lê Quang đăng tải đoạn clip để thông báo về tình trạng sức khỏe hiện tại của chồng. Vợ tác giả "Niềm tin chiến thắng" cho biết, sau khi trải qua 3 tiếng trong phòng mổ để cắt bỏ bàn chân phải, vết thương tạm thời đã khô. Ca sĩ Cam Thơ cũng cho rằng phải đợi sức khỏe của ông xã hồi phục mới tiếp tục cho anh thực hiện ca mổ nghẽn mạch máu ở đầu.

Nữ ca sĩ cũng tâm sự chuyện chị ngại chia sẻ về bệnh tình của chồng vì lo lắng mọi người hay tin sẽ bị sốc. Vợ của tác giả "Niềm tin chiến thắng" đau lòng nhưng buộc phải đồng ý để bác sĩ tiến hành cắt bàn chân phải của chồng do bị nhiễm trùng nặng. "2 tuần trước, chồng tôi nhập viện chờ mổ nghẽn mạch máu ở đầu thì phát hiện vết nứt ở chân bị nhiễm trùng nặng. Bác sĩ khuyên anh ấy cắt bàn chân nếu không vết nhiễm trùng sẽ lan vào máu có thể gây ung thư, nguy hiểm tính mạng. Lúc đó, chúng tôi thấy sốc nhưng buộc phải đưa ra quyết định", nữ ca sĩ nghẹn ngào chia sẻ.

Clip: Nhạc sĩ Lê Quang gửi lời cảm ơn tới khán giả, đồng nghiệp khi nằm trên giường bệnh.

Sức khỏe của nhạc sĩ Lê Quang hiện đã cải thiện sau ca phẫu thuật. Dù chưa đi lại được nhưng chuyện ăn uống, sinh hoạt trong bệnh viện của tác giả "Niềm tin chiến thắng" diễn ra bình thường. "Trước khi đi đến quyết định này, tôi thấy vô cùng khó chịu vì cảm giác mất đi một phần cơ thể. Sau khi mổ xong, tôi cảm thấy khỏe mạnh, trút bỏ một gánh nặng", tác giả "Niềm tin chiến thắng" cho hay.

Biết tin nhạc sĩ Lê Quang phải phẫu thuật cắt chân do biến chứng tiểu đường, nhiều nghệ sĩ, khán giả đã gửi lời chúc sức khỏe đến ông: "Mong mọi điều an lành và may mắn đến với anh trong ca mổ này. Thương lắm người anh của em!"; "Mong anh Lê Quang mau khỏe và viết nhiều bài tình ca cho đời"... là những lời gửi gắm ca sĩ Thanh Thảo, Quang Dũng nhắn nhủ tác giả "Niềm tin chiến thắng".

Bà xã nhạc sĩ Lê Quang cũng cho biết việc một số nghệ sĩ thân thiết như Đàm Vĩnh Hưng đứng ra quyên góp tiền nhưng gia đình không nhận vì chồng chị có mua bảo hiểm. "Anh Lê Quang rất lạc quan và mong mọi người đừng lo lắng nhiều", nữ ca sĩ bày tỏ.

Sau khi kết hôn với ca sĩ Cam Thơ, vợ chồng Lê Quang đã qua Mỹ định cư cùng con gái.

Nhạc sĩ Lê Quang là người góp phần tạo nên tên tuổi của nhiều ca sĩ như: Đan Trường, Mỹ Tâm, Hồng Ngọc... Một số tác phẩm ghi dấu ấn của Lê Quang trong làng nhạc Việt như: Niềm tin chiến thắng, Mãi yêu, Tình về mai sau, Đi về nơi xa, Mưa trên cuộc tình...