Nhạc Việt 2024: Concert trăm tỷ, lùm xùm bản quyền và sự "lên ngôi" của những nghệ sĩ đa năng

Nhạc Việt 2024: Concert liên tiếp "cháy vé"

Một năm sau thời điểm concert của nhóm nhạc Blackpink được tổ chức tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội), nền công nghiệp biểu diễn Việt Nam đã có bước chuyển mình rõ rệt, không cần tới sự đổ bộ của các nghệ sĩ quốc tế.

Đó là thành công của loạt concert sau hai show thực tế Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai. Quy tụ 63 nam nghệ sĩ, hai chương trình giải trí này "thống trị" truyền thông và mạng xã hội dịp nửa cuối năm. Theo thống kê của của Google, Cốc Cốc, Anh trai say hi concert và Anh trai vượt ngàn chông gai concert là những từ khóa có lượt tìm kiếm lớn nhất tại Việt Nam trong năm 2024.

Bên cạnh hiệu ứng từ các tiết mục biểu diễn, chia sẻ của nghệ sĩ trên sân khấu, các sự kiện này còn nhanh chóng lan tỏa nhờ màn tranh luận, nhận định của người hâm mộ hai bên. Điều này tạo nên sức nóng "kỷ lục", gần như chưa từng có đối với những chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Việt Nam.

Các nghệ sĩ tại chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai". (Ảnh: NSX)

Theo công bố của nhà sản xuất, hai concert của chương trình Anh trai say hi diễn ra ngày 7/12 và ngày 9/12 tại Hà Nội đã thu hút 90.000 khán giả (số liệu theo đơn vị bán vé). Trong khi đó, concert 2 của Anh trai vượt ngàn chông gai có 130.000 người tham dự (số liệu được đo lường bằng hệ thống FootFall tại Ocean Park 2,3). Những con số trên chính thức xô đổ kỷ lục của nhóm nhạc BlackPink tại Sân vận động Mỹ Đình hồi tháng 7/2023 (với khoảng 67.000 khán giả, doanh thu hơn 13 triệu USD (khoảng 333 tỷ đồng).

Dù không có thông tin cụ thể cho từng hạng ghế, ước tính, doanh thu "khiêm tốn" nhất, các đơn vị sản xuất thu về cũng lên tới hơn 100 tỷ đồng cho mỗi concert, chưa kể số tiền từ phía nhà tài trợ.

Bà Đinh Thị Nam Phương - đại diện đơn vị sản xuất Anh trai say hi khẳng định: "Chương trình ghi nhận hơn 16 tỷ lượt xem và nghe trên toàn cầu, lan tỏa không chỉ âm nhạc thịnh hành mà còn là năng lượng tươi mới đến khán giả mọi lứa tuổi.

Bốn đêm concert hoành tráng tại TP.HCM và Hà Nội chứng kiến sự tham gia nhiệt tình của hàng vạn khán giả, tạo ra những kỷ lục chưa từng có trong lịch sử tổ chức concert tại Việt Nam. Đây chính là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của văn hóa Việt Nam, với nền tảng là thế hệ nghệ sĩ trẻ toàn năng, đầy nhiệt huyết".

Bên cạnh sự thành công mang tính đột phá của 6 concert "Anh trai", hàng loạt đêm diễn chất lượng cũng nhanh chóng "cháy vé". Đáng nói, so với việc "lên ngôi" của một vài dòng nhạc như những năm trước đó, thị trường năm 2024 ghi nhận sự phong phú, đa dạng của nhiều phong cách, cá tính âm nhạc. Dù theo đuổi pop, rock hay rap, các nghệ sĩ đều "lôi kéo" được khán giả của họ tới địa điểm trình diễn.

Ca sĩ Vũ tại đêm nhạc cá nhân mang tên "Vũ. concert". (Ảnh: BTC)

Ca sĩ Vũ tổ chức Vũ. concert tại TPHCM (12/10) và Hà Nội (26/10) thu hút tổng cộng hơn 22.000 khán giả. Tùng Dương làm concert Người đàn ông hát tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, đánh dấu liveshow thứ 14 trong sự nghiệp. Hà Anh Tuấn đưa live concert Sketch a Rose sang cụm Nhà hát Esplanade (Singapore) hồi tháng 6 và tại Nhà hát Opera Sydney (Úc) hồi tháng 9. Trong khi đó, Bức Tường làm liveshow 29+ tại nhà hát Hồ Gươm, chuỗi đêm nhạc Những thành phố mơ màng tổ chức định kỳ tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM. Điểm chung của các chương trình này là đều nhanh chóng "cháy vé".

Nhiều nghệ sĩ quốc tế cũng tới Việt Nam trong năm 2024. Đầu tháng 6, nhóm nhạc đình đám Westlife thực hiện The Hits Tour 2024 tại Cung Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội) với sự góp mặt của nhóm nhạc 911. Tour diễn Take Us To Your Heart Tour của Michael Learns To Rock được tổ chức tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TPHCM vào tháng 11. Bên cạnh đó, hàng loạt huyền thoại khác như Imagine Dragons, Born, Boney M... cũng xuất hiện tại các sự kiện với quy mô/ hình thức khác nhau, tạo nên sự phong phú của thị trường âm nhạc.

Chia sẻ với PV Dân Việt, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV khẳng định: "Ngành công nghiệp biểu diễn tại Việt Nam đang đứng trước một tiềm năng tươi sáng, khao khát những bước đi táo bạo và sâu sắc để tạo dựng dấu ấn riêng trong bản đồ văn hóa khu vực. Để các chương trình biểu diễn quy mô lớn có thể nở rộ, ngành văn hóa cần những chính sách hỗ trợ vững vàng và có sức lan tỏa mạnh mẽ, từ đó mở lối cho những sự kiện đầy cảm hứng, để khán giả cảm nhận sâu sắc hơn giá trị nghệ thuật mà họ trải nghiệm".

Nhạc Việt 2024: Những tranh cãi về bản quyền

Tối 23/12, công chúng xôn xao khi nhà sản xuất Nemo tố nữ ca sĩ Trang Pháp vi phạm bản quyền và nguyên tắc làm việc trong sản phẩm âm nhạc mới, yêu cầu cô ngay lập tức gỡ bỏ sản phẩm trên các nền tảng. Theo Nemo, anh là người được Trang Pháp đặt sản xuất beat cho bài Bê tráp từ 2 năm trước. Tuy vậy, cô tự ý cắt bỏ tagline trong khi dùng tới 80% beat của anh trong ca khúc mới. (Tagline là câu nói giúp nhận diện thương hiệu của producer trong tác phẩm âm nhạc).

Dười bài đăng của Nemo, Trang Pháp cho biết đã nhiều lần cố gắng liên lạc bao gồm gọi điện, nhắn tin và trực tiếp tới studio nhưng không thể liên hệ được với anh. Nữ ca sĩ xin lỗi về sự chậm trễ trong quá trình bổ sung tagline, đồng thời mong muốn hai bên gặp gỡ trực tiếp và đối thoại thiện chí.

Trang Pháp trong MV "Bê tráp". (Ảnh: NSX)

Trước đó, ngày 9/10, một tài khoản trên nền tảng Threads đã gây xôn xao dư luận khi đăng bài viết ám chỉ người tên Quang Hùng MasterD vô ơn, phủ nhận công sức của bạn bè. Bài viết nhắc tới lùm xùm bản quyền ca khúc Dễ đến dễ đi giữa anh và nhà sản xuất Drum7. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng bị tố lấy sáng tác của Xuân Định K.Y để biểu diễn tại Anh trai say hi mà không nhắc tên đàn em trên sóng, chỉ cảm ơn "qua loa" sau chương trình.

Sau đó, công ty quản lý của Quang Hùng MasterD đăng bài đính chính về các thông tin xoay quanh tác quyền của 3 ca khúc Dễ đến dễ đi, Trói em lại, Tình đầu quá chén. Công ty cho biết đã chủ động liên hệ, giải quyết hiểu lầm giữa các bên.

Cũng trong tháng này diễn ra vụ lùm xùm tác quyền đáng chú ý giữa Vũ Cát Tường và Lâm Bảo Ngọc. Ngày 7/10, bài đăng của một người thuộc ekip ca sĩ Vũ Cát Tường tố Lâm Bảo Ngọc "hát chùa" ca khúc If. Sau đó, Lâm Bảo Ngọc cam đoan cô và ê-kíp luôn tôn trọng tác quyền. Trong các sân khấu, việc xin tác quyền biểu diễn đều được BTC show diễn đảm nhận. Đáp lại, phía Vũ Cát Tường lên tiếng cho biết, ngoại trừ video phát hành trên kênh YouTube Lâm Bảo Ngọc và show diễn Mini-Concert Ngọc, tại nhiều sự kiện khác, Lâm Bảo Ngọc không có giấy phép biểu diễn ca khúc.

Vũ Cát Tường và Lâm Bảo Ngọc lùm xùm vì tác quyền ca khúc "If". (Ảnh: FBNV)

Ngày 20/5, ca sĩ Đình Nguyễn cho biết luật sư của mình đã nộp đơn khởi kiện về việc một công ty giải trí tự ý sử dụng bài hát Mối tình không tên trong gameshow Ca sĩ bí ẩn mà không xin phép. Chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai cũng bị một công ty truyền thông có trụ sở tại Hà Nội lên tiếng về việc sử dụng hình ảnh trái phép trong clip được ê-kíp trình chiếu tại concert diễn ra vào ngày 19/10 ở TP.HCM.

"Những vụ việc trên cho thấy vấn đề sở hữu bản quyền trong thời đại số ngày càng trở nên phức tạp. Tuy nhiên, các tranh cãi xảy ra cũng cho thấy nền giải trí tại Việt Nam đang tiến dần tới sự chuyên nghiệp, điều mà những quốc gia có ngành công nghiệp văn hóa phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản đã làm được từ rất lâu trước đó" - chuyên gia truyền thông Nguyễn Hà Linh chia sẻ với PV Dân Việt.

Nghệ sĩ đa năng khẳng định vị thế

Năm 2024 chứng kiến sự thăng hoa của hàng loạt nghệ sĩ trẻ thuộc thế hệ 9X - 2000. Đa số họ không chỉ khẳng định tài năng trên sân khấu biểu diễn mà còn ghi dấu ấn bởi các hoạt động khác, liên quan tới lĩnh vực giải trí.

Những gương mặt gen Z nối bật bậc nhất hiện nay như HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, Rhyder đều có cát-xê cao kỷ lục, đặc biệt từ sau khi tham gia các chương trình truyền hình thực tế. Bên cạnh khả năng hát, rap, họ đều có khả năng sáng tác, tạo nên nhiều bản hit tên tuổi.

SOOBIN có một năm thành công với sản phẩm mới và sự xuất hiện ấn tượng tại show "Anh trai vượt ngàn chông gai". (Ảnh: NSX)

Tăng Duy Tân phát hành album đầu tay Khu vườn tình. Bên cạnh đó, anh cũng thành công khi viết ca khúc Tái sinh, dựa trên mối tình của ca sĩ Tùng Dương và vợ. Bản hit hiện dẫn đầu danh mục âm nhạc thịnh hành của YouTube.

SOOBIN, hiện tượng của Anh trai vượt ngàn chông gai cho thấy tài năng và sức sáng tạo nghệ thuật khi có thể làm tốt nhiều vai trò: hát, sáng tác, nhảy, chơi đàn... Anh cũng ra mắt album mang tên Bật nó lên, gồm các ca khúc viết từ những trải nghiệm của bản thân nam nghệ sĩ.

Dù không còn tạo hiệu ứng mạnh mẽ như giai đoạn trước đó, Sơn Tùng M-TP vẫn tạo kỷ lục với MV Đừng làm trái tim anh đau. Ca khúc do anh tự sáng tác chính thức đạt 100 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube vào tháng 10, trở thành MV đầu tiên của làng nhạc Việt phát hành trong năm 2024 đạt con số này.

Sự chuyên nghiệp, sáng tạo của nhà sản xuất, nghệ sĩ trong việc sản xuất các sản phẩm âm nhạc cùng với việc khán giả Việt thay đổi phương thức tiếp nhận, sẵn sàng bỏ tiền cho những "mặt hàng" chất lượng đã tạo nên loạt thay đổi tích cực đối với làng nhạc Việt trong năm 2024, tạo nên một bức tranh tổng thể sinh động, với nhiều mảng sáng.