Nhân chứng 'UFO rơi ở Las Vegas' 'khiếp vía' sinh vật cao 3m ở sân sau nhà mình: '100% không phải người'. Ảnh Fox News

"Tôi nhìn vào mắt nó và cơ thể tôi đông cứng như bị tê liệt khi ngủ", một nhân chứng giấu tên cho biết trong một video trên YouTube. "Sinh vật có khuôn mặt trông kỳ lạ, bàn chân to, đôi mắt to sáng bóng và cái miệng rộng. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở to, sâu của nó và bụng của nó liên tục chuyển động. Nó chỉ nhìn chằm chằm vào tôi và vài giây sau, tôi có thể di chuyển trở lại", người này kể lại.

Nhân chứng đã gọi 911 lúc 12 giờ 25 sáng ngày 1/5 và nói với người điều phối rằng những sinh vật lớn đang ở sân sau của anh ta. "Họ không phải là con người. 100% họ không phải là con người", anh nói với người điều phối 911 trong một đoạn ghi âm. Tôi thề có chúa đó không phải là một trò đùa. Nó thực sự có thật."

"Tôi quay lại và nhìn thấy một ánh sáng lớn rơi xuống từ bầu trời và ngay sau đó, tôi cảm thấy một tác động lớn và một tiếng nổ... khi tác động xảy ra, nó giống như một làn sóng xung kích" anh nói thêm.

"Tất cả đều mờ mịt. Không phải tầm nhìn của tôi, chỉ có sân sau và tôi nghe thấy hàng ngàn bước chân xung quanh mình. Vài giây sau, những bước chân đó biến mất".

Anh ấy đã gọi 911 và đoạn ghi âm đã được công bố cho giới truyền thông.

George Knapp, một nhà báo nổi tiếng đã phá vỡ một số câu chuyện lớn nhất liên quan đến UFO, nói với Fox News Digital rằng anh ấy đã nói chuyện với gia đình trong bốn tuần qua và "không phát hiện ra dấu hiệu của một trò lừa bịp nào".



"Cảnh sát Metro đã xem xét vấn đề một cách nghiêm túc. Các sĩ quan trả lời cuộc gọi 911 đã phỏng vấn ba nhân chứng và thấy họ tỉnh táo và đáng tin cậy", Knapp nói. "Họ lục soát sân sau, tìm kiếm bằng chứng vật chất, vận động khu vực lân cận để tìm thêm nhân chứng, rồi quay lại vào ngày hôm sau để theo dõi.

"Chúng tôi đã nói chuyện nhiều lần với gia đình trong bốn tuần qua và không phát hiện ra dấu hiệu của một trò lừa bịp nào. Nhưng chuyện gì đã thực sự xảy ra? Chúng tôi không biết", Knapp nói.

Và các nhà chức trách vẫn chưa biết chính xác điều gì đã xảy ra ở Las Vegas vào đêm hôm đó, nhưng có bằng chứng cho thấy điều gì đó đã xảy ra.

"Tôi biết một số người sẽ không tin điều này", nhân chứng nói trong video trên YouTube. "Nhưng đây là những gì đã xảy ra với tôi".