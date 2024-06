Nhân dân cùng tham gia giám sát công tác bảo vệ môi trường tại NMLD Dung Quất

Tham dự buổi làm việc, có ông Phan Thanh Vĩnh - Bí thư Đảng ủy xã Bình Thuận, ông Đỗ Minh Huấn - Chủ tịch UBND xã Bình Thuận, ông Bùi Trạng - Chủ tịch UBND xã Bình Trị, ông Lê Trung Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Trị, đại diện Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi và 200 bà con nhân dân đại diện cho nhân dân xã Bình Trị và xã Bình Thuận. Về phía BSR, có ông Mai Tuấn Đạt - Phó Tổng Giám đốc, lãnh đạo các Ban chuyên môn và CBCNV trực tiếp làm công tác đảm bảo An ninh - An toàn - Môi trường - PCCC.

Chương trình giới thiệu công tác đảm bảo An ninh - An toàn - Môi trường - PCCC tại NMLD Dung Quất với sự tham gia của chính quyền địa phương và 200 bà con nhân dân tại hai xã Bình Trị và Bình Thuận (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc BSR Mai Tuấn Đạt cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, NMLD Dung Quất luôn được duy trì vận hành ổn định và an toàn tuyệt đối. Trong các năm qua, công tác An ninh - An toàn - Môi trường – PCCC tại NMLD Dung Quất được đảm bảo và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận như: Không có sự cố mất an ninh, Không có sự cố cháy nổ, Không có sự cố môi trường. Và đến hôm nay, BSR đã đạt tích lũy hơn 46 triệu giờ công an toàn không có tai nạn lao động mất ngày công. Công tác phòng chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ, ứng phó tình huống khẩn cấp tại Nhà máy là hết sức quan trọng. BSR đã xây dựng hệ thống và lực lượng ứng phó tình huống khẩn cấp cơ sở với chủ trương và phương châm hành động lấy phòng ngừa làm trọng tâm. Bên cạnh đó, BSR luôn tuân thủ và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; trong đó có sự đóng góp, hỗ trợ, giám sát tích cực của chính quyền địa phương và bà con nhân dân sống xung quanh Nhà máy.

Phó Tổng Giám đốc BSR Mai Tuấn Đạt phát biểu tại chương trình.

Tại chương trình làm việc với cán bộ và bà con hai xã Bình Thuận và Bình Trị, Trưởng ban ATMT BSR Nguyễn Quang Hưng cũng đã giới thiệu về công tác an ninh, an toàn, môi trường và PCCC tại NMLD Dung Quất: Các công trình bảo vệ môi trường luôn được duy trì hoạt động liên tục để xử lý xả thải đạt Quy chuẩn môi trường cho phép; Các nguồn thải của Nhà máy (nước thải, khí thải, tiếng ồn, bụi) được giám sát thường xuyên, tất cả thông số môi trường luôn trong ngưỡng cho phép và an toàn xả thải; Chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại được phân loại, thu gom và xử lý đúng quy định về bảo vệ môi trường; Các chương trình quan trắc môi trường được thực hiện định kỳ đúng quy định...

Trưởng ban ATMT BSR Nguyễn Quang Hưng giới thiệu công tác an toàn môi trường, PCCC đến bà con nhân dân.

Trưởng ban ATMT BSR Nguyễn Quang Hưng cũng đã đưa ra những mối nguy trong công tác PCCC có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Nhà máy như cháy rừng, đánh bắt cá bằng mìn,... để tuyên truyền đến bà con nhân dân phối hợp và thực hiện đúng quy định pháp luật. NMLD Dung Quất là công trình trọng điểm quốc gia có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia cần được bảo vệ, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Vậy nên, nhiều năm qua, BSR đã xây dựng và triển khai kế hoạch, quy chế, quy trình bảo vệ NMLD Dung Quất, xây dựng chương trình và kế hoạch phối hợp với đơn vị Công an, Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ đội Biên phòng và các cấp chính quyền tỉnh Quảng Ngãi.

Về công tác an sinh xã hội tại địa phương, nhiều năm qua, BSR luôn quan tâm đến đời sống nhân dân bà con xung quanh NMLD Dung Quất. Năm 2023 và 2024, BSR đã và đang thực hiện tài trợ xây dựng các công trình ASXH như: Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn với ngân sách 05 tỷ đồng; Trạm Y tế xã Bình Tân Phú 05 tỷ đồng; Trường Tiểu học xã Bình Trị 05 tỷ đồng; Nhà thi đấu đa năng Trường THCS xã Bình Thuận 05 tỷ đồng.

Ngoài ra, vào các dịp lễ, tết, BSR cũng đã phối hợp với UBND xã Bình Trị và UBND xã Bình Thuận hỗ trợ kinh phí xây dựng Nhà đại đoàn kết, trao tặng quà cho bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, tặng quà cho bà con nhân dân đã nhường đất xây dựng NMLD Dung Quất.

Bà con nhân dân xã Bình Trị và xã Bình Thuận tham quan hồ xử lý nước thải NMLD Dung Quất.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Bùi Trạng - Chủ tịch UBND xã Bình Trị cho biết: “Từ khi NMLD Dung Quất đi vào hoạt động, đã hình thành nên Khu Kinh tế Dung Quất, nhờ đó đời sống bà con nhân dân xung quanh Nhà máy, đặc biệt là nhân dân Bình Trị đã thay đổi rất nhiều về công ăn việc làm, thu nhập, tăng tỉ lệ người dân làm trong lĩnh vực công nghiệp dịch vụ. Chúng tôi tự hào về những hy sinh, đóng góp, nhường đất, di dân để xây dựng Nhà máy, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương”.

Ông Đỗ Minh Huấn - Chủ tịch UBND xã Bình Thuận chia sẻ: “Lãnh đạo địa phương và bà con nhân dân Bình Thuận luôn đồng hành, phối hợp làm tốt công tác an ninh an toàn PCCC tại các khu vực xung quanh NMLD Dung Quất để bảo vệ các tuyến ống dẫn sản phẩm của Nhà máy, không để xảy ra sự cố cháy nổ, bảo vệ an ninh an toàn cho Nhà máy. Đồng thời, xã Bình Thuận mong muốn BSR tiếp tục quan tâm đến công tác an sinh xã hội tại địa phương bằng các hình thức hỗ trợ để nhân dân xung quanh Nhà máy có được cuộc sống tốt hơn".

Đại diện Ban ATMT BSR (đội mũ đỏ) giới thiệu cá đang sinh sống tại hồ xử lý nước thải NMLD Dung Quất đến bà con nhân dân tham quan.

Nhân dân hai xã Bình Thuận và Bình Trị quyết tâm chung tay bảo vệ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Kết thúc chương trình làm việc, Phó Tổng Giám đốc BSR Mai Tuấn Đạt đã gửi lời cảm ơn chân thành đến chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và bà con sinh sống xung quanh Nhà máy đã đóng góp và hỗ trợ cho BSR trong suốt quá trình xây dựng và phát triển. BSR mong muốn các cấp chính quyền địa phương và bà con nhân dân tiếp tục hỗ trợ BSR trong công tác đảm bảo an ninh an toàn Nhà máy trong thời gian tới, song song với việc BSR sẽ cố gắng hoàn thiện các chương trình an sinh xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế -xã hội của địa phương.