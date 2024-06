Nhận định, dự đoán kết quả vòng 1/8 EURO 2024: Tân binh Gerogia gây "sốc"?

Nhận định kết quả vòng 1/8 EURO 2024: "Đại gia" đi tiếp!

Sau loạt trận đấu cuối cùng tại bảng F diễn ra rạng sáng nay (27/6), vòng bảng EURO 2024 đã khép lại và xác định được 8 cặp đấu vòng 1/8, cụ thể như sau:

Thụy Sĩ (nhì bảng A) gặp Ý (nhì B), Đức (nhất A) - Đan Mạch (nhì C), Anh (nhất C) - Slovakia (thứ 3 bảng E, 1 trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất), Tây Ban Nha (nhất B) - Georgia (thứ 3 F), Pháp (nhì D) - Bỉ (nhì E), Bồ Đào Nha (nhất F) - Slovenia (thứ 3 C), Romania (nhất E) gặp Hà Lan (3 D), Áo (nhất D) - Thổ Nhĩ Kỳ (nhì F).

Cặp thư hùng được chờ đợi nhất là cuộc đọ sức giữa ứng viên vô địch Pháp và Bỉ. Với những gì đã thể hiện ở vòng bảng, cả hai đội bóng đều cho thấy vấn đề ở khả năng dứt điểm. Tại trận knock-out, đội nào dứt điểm tốt hơn sẽ có cơ hội chiến thắng. Hai trận đấu gần đây nhất, Pháp đều thắng. Tại bán kết World Cup 2018, Pháp thắng Bỉ 1-0 trên hành trình lên ngôi vô địch. Tại bán kết UEFA Nations League 2020-2021, Pháp thắng Bỉ 3-2 trên hành trình lên ngôi vô địch.

Và xem ra rất khó để Bỉ với một Lukaku đang quá vô duyên có thể "trả nợ" khi hai đội tái ngộ tại vòng 1/8 EURO 2024.

Ở cặp đấu giữa Thụy Sỹ và Ý, rất có thể ĐKVĐ Ý sẽ bị biến thành những nhà cựu vô địch. Ai cũng thấy Ý đã gặp nhiều khó khăn như nào khi đối đầu với Croatia ở lượt trận cuối vòng bảng B và chỉ có thể gỡ hòa 1-1 ở những giây bù giờ cuối cùng.

Thụy Sĩ cho thấy họ là đội bóng tràn đầy khát khao, năng lượng khi có thể hòa chủ nhà Đức. Nếu phát huy hết những phẩm chất tốt nhất và sự tự tin, Thụy Sĩ có thể vượt qua Ý.

Cặp đấu tiếp theo, chủ nhà Đức với hệ thống đang được vận hành rất trơn tru nhiều khả năng sẽ vượt qua Đan Mạch vốn trông chờ quá nhiều vào khả năng cầm nhịp, kiến tạo của "nhạc trưởng" Eriksen.

Ở trận đấu vòng 1/8 giữa Anh và Slovakia, tin là giá trị "dàn sao" của Tam Sư sẽ phát huy đúng lúc giúp thầy trò HLV Gareth Southgate ghi tên mình vào vòng tứ kết, cho dù đây sẽ là một trận đấu khó khăn, không loại trừ phải kéo sang hiệp phụ.

Tân binh Georgia lập mốc son lịch sử khi giành vé vào vòng 1/8 ngay trong lần đầu dự EURO. Ảnh: Getty

Ở cặp đấu giữa Tây Ban Nha và Georgia, nhiều người dễ dàng "đặt cửa" cho Tây Ban Nha khi thầy trò HLV Luis de la Fuente đã trải qua vòng bảng B vô cùng mượt mà với 3 trận toàn thắng, ghi được 5 bàn thắng và giữ sạch lưới.

Nhưng Georgia đang cho thấy họ có những bước tiến chậm nhưng rất chắc chắn tại EURO 2024. Khởi đầu bằng trận thua đen đủi 1-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia níu kéo hy vọng với trận hòa Czech 1-1 trong trận đấu mà họ là người có bàn dẫn trước.

Lượt trận cuối gặp Bồ Đào Nha của siêu sao Ronaldo, tân binh Georgia đã thắng 2-0 để lập mốc son lịch sử lọt vào vòng 1/8 ngay trong lần đầu tiên dự EURO.

Với sự tự tin cùng tinh thần thoải mái, ra sân để tận hưởng, Georgia có thể sẽ khiến Tây Ban Nha trải qua những thời khắc vô cùng khó khăn tại EURO 2024. Những người yêu thích sự bất ngờ, chờ đợi Georgia có thể tạo cơn địa chấn trước Tây Ban Nha.

Cần nhớ, cách đây 8 năm, Icecland trong lần đầu tiên dự EURO đã lọt tới vòng 1/8 và đánh bại Anh 2-1, sau đó chỉ chịu dừng bước trước Pháp ở tứ kết.

Cặp đấu tiếp theo, Bồ Đào Nha với lực lượng nhỉnh hơn hẳn sẽ vượt qua Slovenia. Hai cặp đấu còn lại giữa Romania - Hà Lan; Áo Thổ Nhĩ Kỳ rất cân tài cân sức và sự tỏa sáng của các ngôi sao có thể sẽ quyết định trận đấu.

Dự đoán, Hà Lan sẽ thắng Romania trong một trận đấu khó khăn, có thể phải đá hiệp phụ, thậm chí là đá luân lưu phân thắng bại. Áo với hệ thống tổ chức tốt sẽ vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ trong 90 phút rượt đuổi tỷ số kịch tính.