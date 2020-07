Olivia de Havilland (giữa) cùng hai diễn viên huyền thoại Hattie McDaniel và Vivien Leigh trong "Cuốn theo chiều gió". Cả McDaniel và Leigh đều dành giải Oscar cho vai diễn của họ trong phim, còn De Havilland cũng gây dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Bà cũng được đề cử Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhưng thất bại trước McDaniel. Nhưng đến năm 1946 và 1949, De Havilland cũng có được hai giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc cho hai vai trong phim To Each His Own và The Heiress.