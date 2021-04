Nhân viên lễ tân một khách sạn nổi tiếng, đang mang thai 7 tháng tử nạn trên đường đi làm về

Theo thông tin từ Công an huyện Hàm Thuận Bắc, khoảng 7 giờ sáng nay (18/4), chị T.T.K.C (27 tuổi, trú xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) sau khi tan ca trực đêm, di chuyển bằng xe máy biển số 86B3-600.90 từ nơi làm việc (TP.Phan Thiết) về nhà ở Hàm Thuận Bắc.

Khi đến Km 03 +100 (QL28, giáp ranh Phan Thiết) thì va chạm với xe máy xúc (xe đào đất) do Tô Minh Chiến điều khiển đang đi cùng chiều. Khi tai nạn xảy ra, chị C. ngã ra đường bất tỉnh. Sau đó người dân đưa nạn nhân đến bệnh viện đa khoa Bình Thuận cấp cứu nhưng chị C. đã tử vong.

Chị C là nhân viên lễ tân của một khách sạn nổi tiếng bên bờ sông Cà Ty, TP.Phan Thiết, chị đang mang thai ở tháng thứ 7.

Một vụ tai nạn giao thông khác, xảy ra đêm qua 17.4, trên QL1, Km 19, thuộc xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, khiến 2 cô gái tử vong.

Theo Công an huyện Hàm Thuận Nam, khoảng 19 giờ đêm 17/4, xe tải mang biển số 50H-005.28 do Huỳnh Trung Tới (SN 1993) điều khiển chở hàng hóa, lưu thông theo hướng từ Đồng Nai đi Phan Thiết, bất ngờ va chạm 2 người đi bộ qua đường, khiến một người chết tại chỗ, một người chết tại bệnh viện.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên QL1 đoạn qua xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam khiến 2 cô gái người Phú Yên tử vongảnh: CTV

Công an cho biết danh tính 2 người tử nạn là: N.T.V.K (31 tuổi) và T.T.M.H (33 tuổi, cùng trú tỉnh Phú Yên). Tại hiện trường, một nạn nhân tử vong ngay dưới bánh trước của xe tải. Người còn lại được đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu nhưng cũng đã tử vong sau đó.

Lãnh đạo Công an huyện Hàm Thuận Nam cho biết, 2 nạn nhân cùng một số người khác từ Phú Yên vào Hàm Thuận Nam thăm viếng người thân. Thời điểm trên, cả 2 nạn nhân đang từ nhà người quen, bước qua bên kia đường mua nước uống thì xảy ra tai nạn. Vị trí xảy ra tai nạn cách nhà này khoảng 40m. Vị trí này không có đèn đường, không có dải phân cách cứng và không có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.

Sau vụ tai nạn, chiếc xe ô tô tải chở hàng bị vỡ kính ở đầu xeảnh CTV

Lực lượng Công an huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ tai nạn này.

Như vậy, chỉ trong vòng 12 tiếng đồng hồ, Bình Thuận đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông khiến 3 người nữ tử vong.