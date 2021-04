“Nhân viên” tiệm cắt tóc thư giãn sẵn sàng bán dâm tại chỗ cho khách

Trước đó, chiều 17/4, Đội CSHS Công an huyện Đức Trọng đã phối hợp với Công an xã Hiệp Thạnh ập vào tiệm cắt tóc tại thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, do Trần Hoa Phượng làm chủ, bắt quả tang hai cặp nam nữ đang mua bán dâm tại các phòng số 3 và 6.

Ổ mại dâm núp bóng tiệm hớt tóc.

Làm việc với cơ quan Công an, bước đầu Trần Hoa Phượng đã thừa nhận hành vi chứa chấp mại dâm. Để qua mắt cơ quan chức năng, ổ mại dâm này hoạt động dưới hình thức tiệm hớt tóc thư giãn. Khi khách có nhu cầu, “nhân viên” của tiệm sẵn sàng bán dâm tại chỗ.

Lực lượng chức năng đã khám xét chỗ ở, tiệm hớt tóc của Trần Hoa Phượng, thu giữ một số tang vật có liên quan.

Hiện đối tượng này đã bị Công an huyện Đức Trọng tạm giữ hình sự để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.