Thứ nhất: Xỉ than

Phía trước các quán ăn bạn rất dễ nhìn thấy xỉ than, đặc biệt là ở những vùng thôn quê. Nếu thấy, bạn có thể xin một chút xỉ than về nhà trồng cây cảnh. Sau khi mang về, hãy mang xỉ than ngâm trong nước vài ngày, thay nước nhiều lần rồi mang ra phơi vài nắng để khử độc, khử khuẩn trong xỉ than.

Sau đó hãy nghiền nát rồi trộn với đất trồng có tác dụng giúp đất tơi xốp, ngăn chặn tình trạng nén chặt đất.

Hoặc, bạn cũng có thể đem lót dưới đáy chậu cảnh, cách này sẽ giúp việc thoát nước tốt hơn, dù bạn nhỡ tưới nhiều nước cũng không lo cây bị úng nước.

Thứ hai: Bã mía

Trong trồng trọt, bã mía có thể ủ làm phân hữu cơ thay thế phân bón thông thường,… hoặc dùng làm giá thể trồng nấm, nấm linh chi, nấm mèo. Sau khi ủ, loại phân này sẽ chứa một lượng dinh dưỡng cao như đạm, lân, lưu huỳnh và canxi, đều là những chất dinh dưỡng cực tốt cho cây trồng.

Để ủ bã mía, đầu tiên bạn hãy nghiền bã mía thật nhỏ, trộn đều với bã bùn và phân NPK, phân supe lân, vôi bột rồi dàn mỏng hỗn hợp đã trộn khoảng 20-3cm. Pha loãng chế phẩm EM 1 theo tỉ lệ hướng dẫn trên bao bì rồi tưới đều lên lớp nguyên liệu đã dàn mỏng và đậy bạt lên đống ủ.

Sau ủ 3 – 4 ngày, đảo trộn một lần, lưu ý giữ nhiệt độ khoảng 50 – 60 độ C. Sau 10 – 15 ngày phân sẽ hoai mục và có thể trộn đất với bã mía để bón cho cây cảnh.

Thứ ba: Rong rêu bên đường

Dù bạn sống ở đâu, cứ mỗi mùa mưa là rong rêu mọc đầy ven đường, người khác nhìn vào chắc là thứ bỏ đi, nhưng thực tế rêu rất đắt hàng ở các chợ cây cảnh.

Bạn có thể đào rêu về và đắp lên bề mặt chậu.

Rêu không chỉ giúp chậu đẹp hơn mà còn có tác dụng giữ ẩm, giữ nước cho chậu hoa.

Thứ tư: Quả thông

Nếu thấy quả thông, bạn có thể nhặt và đem về nhà, phơi khô và khử trùng là có thể dùng để trồng. Nghiền nhỏ rồi trộn với đất trồng có thể điều chỉnh độ Ph của đất, làm cho đất chua hơn.

Đồng thời, bạn cũng có thể dùng quả thông lót dưới đáy chậu cây cảnh.

Nó còn giúp tăng khả năng thoát nước và độ thoáng khí của đất, có lợi cho sự phát triển của hầu hết các loài hoa, cây cảnh, chẳng hạn như đỗ quyên, cây dành dành, hoa trà, lan quân tử,…

Thứ năm: Phân trùn quế

Sau trận mưa lớn, trên đất thường xuất hiện nhiều hạt đất nhỏ, đó chính là phân trùn quế, tức chất thải của những con trùn quế (giun đất) thải ra.

Thứ này rất giàu chất dinh dưỡng, có tác dụng cải thiện độ phì nhiêu của đất, bổ sung dưỡng chất cho cây trồng, từ đó giúp cây cảnh phát triển khỏe mạnh hơn.

Ngoài ra, phân trùn quế còn có tác dụng cải thiện độ thoáng khí của đất, giúp đất tơi xốp hơn, tăng cường đề kháng cho cây trồng, giúp cây khỏe hơn, ít bị thối rễ. Cho nên, đây chính là một báu vật để trồng hoa.