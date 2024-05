Nhật Bản đang chứng kiến sự gia tăng đáng kể số lượng khách du lịch nước ngoài nhờ đồng yên yếu và những nỗ lực chuyển hướng du khách ra khỏi các thành phố lớn như Tokyo, Osaka và Kyoto. Xu hướng này đang mở ra nhiều cơ hội phát triển du lịch cho các khu vực ít nổi tiếng hơn, đồng thời giúp giải quyết vấn đề quá tải du lịch tại các điểm đến nổi tiếng.



Công ty du lịch Nhật Bản JTB đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội này bằng cách mở rộng các tuyến du lịch đến các địa điểm ít được biết đến hơn như Kanazawa, Tohoku và Hokkaido. Kể từ khi Nhật Bản mở cửa biên giới vào năm 2022, JTB đã phát triển các sản phẩm du lịch mới với mục tiêu đa dạng hóa vùng miền, giúp giảm tải áp lực cho các thành phố lớn.



Nhật Bản mở rộng du lịch nhờ đồng Yên yếu

Theo Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản, lượng khách du lịch trong khoảng tháng 1-4 năm 2024 đã tăng khoảng 6% so với năm 2019. Ảnh: Nikkei.

Một trong những yếu tố thu hút du khách đến các khu vực mới là ẩm thực địa phương. JTB đã hợp tác với startup Tablecross để cung cấp những trải nghiệm ẩm thực sang trọng với chi phí khoảng 30,000 yên mỗi khách. Điều này không chỉ mang lại trải nghiệm mới lạ cho du khách mà còn thúc đẩy kinh tế địa phương.



Nỗ lực của JTB phù hợp với chiến lược của Nhật Bản nhằm chuyển hướng du khách ra khỏi thủ đô và tăng chi tiêu du lịch, như đã được nêu trong Kế hoạch Cơ bản về Xúc tiến Quốc gia Du lịch. Mục tiêu của kế hoạch này là hướng du khách đến các vùng miền ít được biết đến hơn, đồng thời nâng cao trải nghiệm du lịch bền vững.



Theo Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản, lượng khách du lịch trong khoảng tháng 1- 4/2024 đã tăng khoảng 6% so với năm 2019. Mặc dù lượng khách Trung Quốc chưa đạt mức trước đại dịch, du khách từ các khu vực khác như Úc, Bắc Mỹ và châu Âu đã góp phần đẩy mạnh xu hướng này. Đáng chú ý, chi tiêu du lịch mỗi người trong khoảng tháng 1-3 đã tăng 38,5% so với năm 2019, chủ yếu do lạm phát, giá khách sạn tăng và đồng yên yếu.



Một số điểm đến ngoại ô đã trở nên rất phổ biến, như Công viên Hitachi Seaside ở tỉnh Ibaraki, cách Tokyo khoảng hai giờ di chuyển. Trong kỳ nghỉ lễ Tuần Lễ Vàng năm nay, công viên này đã thu hút trung bình 32,000 người mỗi ngày, tăng gần 40% so với năm trước.



Nhật Bản đang chứng kiến sự gia tăng đáng kể số lượng khách du lịch nước ngoài nhờ đồng yên yếu và những nỗ lực chuyển hướng du khách ra khỏi các thành phố lớn như Tokyo, Osaka và Kyoto. Ảnh: IG.

Airbnb cũng đang đầu tư mạnh mẽ vào vùng nông thôn Nhật Bản. Công ty đã hợp tác với 14 chính quyền và tổ chức địa phương để thúc đẩy du lịch nông thôn, đặc biệt là thông qua việc cải tạo các ngôi nhà truyền thống không sử dụng. Đối tác của Airbnb, Ryohin Keikaku, đã cải tạo một ngôi nhà Nhật Bản truyền thống 100 năm tuổi ở Kamogawa, tỉnh Chiba, và mở cửa như một cơ sở lưu trú từ tháng 8 năm ngoái. Chỗ ở này đã gần như được đặt kín trong 3 đến 4 tháng tới.



Với những nỗ lực đa dạng hóa và phát triển du lịch bền vững, Nhật Bản đang thu hút một lượng lớn du khách quốc tế đến thăm các vùng miền ít được biết đến hơn. Điều này không chỉ giúp giảm tải áp lực cho các thành phố lớn mà còn mang lại lợi ích kinh tế cho các địa phương. Các công ty như JTB và Airbnb đang đi đầu trong việc thúc đẩy xu hướng này, tạo ra những trải nghiệm mới lạ và phong phú cho du khách.