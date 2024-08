Biến đổi khí hậu do con người gây ra, đang làm cho nhiệt độ trung bình tăng cao, ảnh hưởng đến gần 1/3 dân số thế giới. Những đêm hè nóng bức, tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe con người, đặc biệt là khi chúng ngăn cản việc cơ thể tự làm mát và hồi phục sau cái nóng ban ngày.



Nhiệt độ ban đêm cao có thể gây hại đến sức khỏe, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị rằng nhiệt độ phòng cần được duy trì ở mức 24 độ C hoặc thấp hơn vào ban đêm để đảm bảo giấc ngủ thoải mái. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các nhóm người dễ bị tổn thương như trẻ sơ sinh, người cao tuổi và những người có bệnh mãn tính. Tuy nhiên, việc đốt cháy than đá, dầu mỏ và khí đốt, vốn thải ra các khí gây ấm lên toàn cầu, đang thúc đẩy sự gia tăng các đêm có nhiệt độ vượt quá 25 độ C.

Nhiệt độ tăng cao khiến cho mùa hè không hề dễ chịu. Ảnh: AP.

Theo một nghiên cứu của Climate Central, một tổ chức khoa học độc lập về khí hậu, khoảng 2,4 tỷ người trên toàn thế giới đã phải chịu đựng ít nhất hai tuần trong một năm mà nhiệt độ không giảm xuống dưới 25 độ C vào ban đêm trong thập kỷ qua. Các đêm oi bức này không chỉ gây khó chịu mà còn đe dọa sức khỏe, bởi nhiệt độ ban đêm cao làm suy giảm chất lượng và thời gian ngủ, gây nguy cơ đột quỵ, bệnh tim mạch và thậm chí là tử vong.

Nhiệt độ ban đêm tăng cao, đe doạ sức khỏe toàn thế giới

Nick Obradovich, nhà khoa học chính tại Viện Nghiên cứu Não Laureate, nhận định rằng "nhiệt độ ban đêm ấm hơn, đặc biệt là trong những thời điểm nóng trong năm, có thể gây hại cho giấc ngủ và làm giảm khả năng hồi phục thể chất từ cái nóng ban ngày, cả hai yếu tố này đều có thể gây ra các tác động liên hoàn đến kết quả sức khỏe."

Năm 2023 đã chứng kiến nhiều kỷ lục về nhiệt độ bị phá vỡ, khi những đợt nắng nóng cực đoan quét qua nhiều khu vực rộng lớn từ Ấn Độ đến Ả Rập Xê-út và Mexico. Những đợt nắng nóng này thường kéo dài suốt cả đêm, không chỉ làm khó chịu mà còn gia tăng nguy cơ cho sức khỏe cộng đồng.

Các nhà nghiên cứu đã so sánh số lượng các đêm oi bức hàng năm từ năm 2014 đến 2023 với một thế giới giả định không có biến đổi khí hậu do con người gây ra. Mặc dù dữ liệu lịch sử dài hạn không đầy đủ ở nhiều quốc gia, nhưng kết quả cho thấy sự gia tăng đáng kể của các đêm nóng bức, với một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Trinidad và Tobago ở Caribe, nơi có thêm 47 đêm mỗi năm có nhiệt độ vượt quá 25 độ C. Tại Ấn Độ, thành phố Mumbai phải trải qua thêm hai tháng với các đêm oi bức.

Obradovich cho biết thêm rằng ngưỡng 25 độ C không phải là con số cố định, dưới mức này sức khỏe ổn định và trên mức này sức khỏe bị tổn hại. Ông nhấn mạnh, "nhiệt độ ban đêm nóng hơn, trung bình, sẽ tồi tệ hơn cho sức khỏe," nhưng các tác động cụ thể sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng người. Tuy nhiên, khi nhiệt độ cao kết hợp với độ ẩm cao, hậu quả có thể trở nên nguy hiểm và thậm chí chết người.

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng người cao tuổi và những người có thu nhập thấp bị ảnh hưởng không đồng đều bởi các đêm oi bức này, làm gia tăng nguy cơ bệnh tật và tử vong trong các cộng đồng dễ bị tổn thương.