Trưa 16/10, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ phát hiện nhiều bộ phận nghi là cơ thể người trong quán karaoke An Phú, phường An Phú.



Nhiều bộ phận nghi là cơ thể người tại quán karaoke An Phú

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường. Ảnh cắt tử clip.

Theo các nhân chứng, sáng cùng ngày, người dân phát hiện nhiều bộ phận nghi là cơ thể người trong quán karaoke An Phú nên gọi điện trình báo công an. Nhận tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ.

Trước đó, năm 2022, quán karaoke An Phú xảy ra vụ cháy kinh hoàng khiến 32 người tử vong. Sau vụ cháy kinh hoàng trên, quán karaoke này đóng cửa và bỏ hoang từ đó đến nay.